Trump'tan İran'a yeni tehdit: Müzakere için çok vakit harcadı bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.
Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.
ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.