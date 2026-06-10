Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Müzakere için çok vakit harcadı bedelini ödeyecek

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Müzakere için çok vakit harcadı bedelini ödeyecek

14:1610/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken paylaşım.
ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken paylaşım.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin
"artık var olmadığını"
belirten Trump,
"Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü"
yorumunu yaptı.
Trump,
"Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar"
ifadesini kullandı.

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.



#ABD
#İran
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Kaç saat sürecek?