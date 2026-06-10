İsrail'in değil ABD’nin menfaatine bakarız

ABD ile İsrail arasında İran'a ilişkin çatlak her geçen gün daha da büyüyor. İran ve Lübnan’la varılan anlaşmaları ihlal etmeyi sürdüren işgalci devlet ABD yönetimini rahatsız ediyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirten Vance, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. (ABD Başkanı Donald Trump'ın) en net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin, nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur" değerlendirmesini yaptı. Vance, son bir buçuk yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek "İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun, ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

YALNIZ KALIRSIN UYARISI

Vance'in sözleri ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile gergin geçtiği belirtilen telefon görüşmesine dair haberlerden hemen sonra geldi. Axios internet sitesinin haberine göre Trump, Netanyahu'yu sert biçimde uyardı. Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, "Ona dedim ki; ‘Bibi, dikkatli olsan iyi olur, yoksa çok yakında yalnız kalacaksın’" dedi. ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına destek veren beş bölge ülkesinin, Trump’tan Netanyahu’ya saldırıları durdurması için baskı yapmasını istediği aktarılan haberde, Trump’ın, "Bu ülkeler çok endişeliydi. Üzerinde müzakere ettiğimiz anlaşmayı çok seviyorlar" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Öte yandan Trump, gazetecilere gündemle ilgili yaptığı açıklamalarda, İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydederek bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti. Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını savundu. İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız" dedi. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti. Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

37 kez Anlaşma çok yakın dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamaları aylardır sürüyor. ABD Başkanı, mart ayından bu yana yaptığı açıklamalarda İran'la anlaşmanın "eli kulağında" olduğunu ya da Tahran'ın anlaşma yapmak için istekli olduğunu defalarca ifade etti. CNN'in derlemesine göre Trump, İran ile bir anlaşmanın "çok yakın" olduğunu iki ayda 37 kez tekrarladı. Trump, 7 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarafların "anlaşmaya çok yaklaştığını" kaydederek sürecin iki hafta içinde tamamlanacağını öne sürmüştü. Ancak aradan geçen iki ayı aşkın sürede herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Trump'ın bu yöndeki ilk açıklamalarından biri 23 Mart'ta geldi. Ancak İran yönetimi o dönemde müzakerelerin varlığını dahi reddetti.



