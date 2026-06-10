ABD düşen helikoptere karşılık İran'a saldırı başlattı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde ABD helikopteri düşürmesine karşılık olarak İran'a 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını açıkladı.
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde askeri helikopterlerinin düşürülmesine cevap olarak İran'a karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan gelişmiş bir Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı.
Yaşanan olayla bölgede tansiyon yeniden yükselirken ABD, İran'a saldırı başlattı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), helikopterin düşürülmesine karşılık olarak Trump'ın talimatıyla İran'a karşı meşru müdafaa saldırıları başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Bu görev, İran'ın haksız saldırganlığına karşı orantılı bir yanıttır." ifadelerine yer verildi.