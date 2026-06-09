Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD askeri helikopterini düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan gelişmiş bir Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Olayda görevli iki pilotun sağ kurtulduğunu belirten Trump, saldırıya karşılık vermelerinin "zorunlu" olduğunu söyledi. Açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi daha da tırmandırabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın ABD ordusuna ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü duyurdu.
"İran helikopterimizi düşürdü"
Trump, paylaşımında, "Büyük ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim. İranlılar, dün gece Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü." ifadelerini kullandı.
"Saldırıya yanıt verilecek"
Helikopterde bulunan iki pilotun durumuna ilişkin de bilgi veren Trump, "Görevde iki pilot vardı. Her ikisi de güvende ve yaralanmadı." dedi.
Saldırıya yanıt verileceğinin sinyalini veren Trump, "Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermek durumundadır." açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı'nın açıklaması, Hürmüz Boğazı çevresinde son dönemde artan gerilimin ardından geldi. Trump'ın söz konusu paylaşımı, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası adımlarına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.