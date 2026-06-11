İran'a gece yarısı saldırı: ABD'nin 'meşru müdafaa' çıkışına İran'dan 'ağır karşılık veririz' yanıtı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a 'güçlü saldırılar' yapılacağını beyan edip bu geceyi işaret etti. Tesnim Haber Ajansı, ABD'nin olası bir saldırısı durumunda 'ağır bir yanıtla karşılacağını' duyurdu. Hegseth'in tehditlerinden bir süre sonra; Sirik, Minab ve Kiş Adaları çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), meşru müdafaaa vurgusuyla "İran'a saldırılara başladık" açıklamasını yaptı.
Orta Doğu'da tansiyon yeniden kritik seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından Tahran'dan da misilleme mesajları geldi.
Karşılıklı tehditler, bölgede yeni bir çatışmanın ilk sinyali olurken; Sirik ve Kiş Adaları çevresinde patlama sesleri duyuldu.
"Bu geceki saldırılar çok güçlü olacak"
Trump, aylardır İran yönetimiyle anlaşma için çalıştıklarını ancak Tahran'ın masaya oturması gerektiğini söyledi.
İran'dan cevap gecikmedi: Ağır bir karşılık veririz
İran cephesinden gelen açıklamalar ise gerilimi daha da yükseltti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin olası saldırılarına karşı tam hazırlık halinde olduğu belirtildi.
Patlama sesleri duyuldu
Öte yandan İran'ın güneyindeki Sirik, Kiş Adaları ve Minab'dan patlama sesleri geldiğine yönelik haberler de bölgede askeri hareketliliğin arttığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
CENTCOM: Saldırılara başladık
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'a saldırılara başladık" açıklamasını yaptı.
"20 dakika önce İran'a karşı, ek savunma amaçlı saldırılara başladık." denilen açıklamada, "Bu saldırılar, İran'ın saldırganlığına karşı gerçekleştirilmektedir." ifadeleri yer aldı.
İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor
İran basınında yer alan bir habere göre, İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
Hürmüz Boğazı kapandı
İran, Hürmüz Boğazı'nın, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, her türlü geçişe müdahale edileceği belirtildi.