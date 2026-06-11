İran'a gece yarısı saldırı: ABD'nin 'meşru müdafaa' çıkışına İran'dan 'ağır karşılık veririz' yanıtı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise çok daha sert mesajlar verdi. CENTCOM karargâhı önünde açıklamalarda bulunan Hegseth, İran'ın başlıca tesislerinin hedef alınacağını belirterek, "Bu geceki saldırılar güçlü olacak. Eğer yarın gerçekleşirse yine net ve şiddetli olacak" dedi.