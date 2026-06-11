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İran'a gece yarısı saldırı: ABD'nin 'meşru müdafaa' çıkışına İran'dan 'ağır karşılık veririz' yanıtı

İran'a gece yarısı saldırı: ABD'nin 'meşru müdafaa' çıkışına İran'dan 'ağır karşılık veririz' yanıtı

00:0911/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a 'güçlü saldırılar' yapılacağını beyan edip bu geceyi işaret etti. Tesnim Haber Ajansı, ABD'nin olası bir saldırısı durumunda 'ağır bir yanıtla karşılacağını' duyurdu. Hegseth'in tehditlerinden bir süre sonra; Sirik, Minab ve Kiş Adaları çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), meşru müdafaaa vurgusuyla "İran'a saldırılara başladık" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'da tansiyon yeniden kritik seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından Tahran'dan da misilleme mesajları geldi.

Karşılıklı tehditler, bölgede yeni bir çatışmanın ilk sinyali olurken; Sirik ve Kiş Adaları çevresinde patlama sesleri duyuldu.

"Bu geceki saldırılar çok güçlü olacak"

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskının artarak süreceğini belirterek,
"Dün onları sert bir şekilde vurduk. Bugün de sert vuracağız"
ifadelerini kullandı.

Trump, aylardır İran yönetimiyle anlaşma için çalıştıklarını ancak Tahran'ın masaya oturması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise çok daha sert mesajlar verdi. CENTCOM karargâhı önünde açıklamalarda bulunan Hegseth, İran'ın başlıca tesislerinin hedef alınacağını belirterek, "Bu geceki saldırılar güçlü olacak. Eğer yarın gerçekleşirse yine net ve şiddetli olacak" dedi.

İran'dan cevap gecikmedi: Ağır bir karşılık veririz

İran cephesinden gelen açıklamalar ise gerilimi daha da yükseltti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin olası saldırılarına karşı tam hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Haberde, İran'ın ABD çıkarlarına yönelik yeni hedefler belirlediği ve herhangi bir saldırıya "anında ve doğrudan karşılık verileceği" ifade edildi.
İranlı askeri kaynaklar, Washington'un atacağı her adımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Patlama sesleri duyuldu

Öte yandan İran'ın güneyindeki Sirik, Kiş Adaları ve Minab'dan patlama sesleri geldiğine yönelik haberler de bölgede askeri hareketliliğin arttığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

CENTCOM: Saldırılara başladık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'a saldırılara başladık" açıklamasını yaptı.

"20 dakika önce İran'a karşı, ek savunma amaçlı saldırılara başladık." denilen açıklamada, "Bu saldırılar, İran'ın saldırganlığına karşı gerçekleştirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor

İran basınında yer alan bir habere göre, İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hürmüz Boğazı kapandı

İran, Hürmüz Boğazı'nın, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, her türlü geçişe müdahale edileceği belirtildi.


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