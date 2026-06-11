Meksika Güney Afrika maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası açılış maçı canlı yayın bilgileri

Meksika-Güney Afrika maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. “Meksika-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularının yanıtı netleşirken, A Grubu’ndaki mücadele 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası, A Grubu’ndaki Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. Futbolseverlerin beklediği açılış karşılaşması, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de canlı yayınlanacak.
Meksika-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. A Grubu’ndaki mücadele, turnuvanın ilk karşılaşması olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak.
Meksika-Güney Afrika maçı, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Meksika’nın başkenti Mexico City’deki 83 bin kişilik stadyumda yapılacak.
Meksika-Güney Afrika maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Dünya Kupası’nın açılış seremonisi ve Meksika-Güney Afrika karşılaşması, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmaya ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
- Maç: Meksika-Güney Afrika
- Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası
- Grup: A Grubu
- Tarih: 11 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 22.00
- Yayın: TRT 1
- Şehir: Mexico City
2026 Dünya Kupası’nda format nasıl olacak?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek. Takımlar, dörderli 12 grupta yer alacak ve turnuva boyunca toplam 104 karşılaşma oynanacak.
Turnuvanın finali ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kapasiteli stadyumda oynanacak.
Meksika hazırlıklarını tamamladı
Ev sahibi Meksika Milli Takımı, Güney Afrika ile oynayacağı açılış maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Meksika Futbol Federasyonunun tesislerinde yapılan antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından çeşitli oyunlar oynadı.
Geçen sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan Edson Alvarez de antrenmanda yer aldı.