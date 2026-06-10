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Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Haziran HSK kararnamesi hakim ve savcı ataması görev yeri listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Haziran HSK kararnamesi hakim ve savcı ataması görev yeri listesi

08:2010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı. HSK kura kararnamesi sonucuna göre Semih Aslan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Gülizar Akgünz Hatay Hakimliğine atandı. İşte HSK kararnamesi hakim ve savcı ataması görev yeri listesi.

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. Atamaların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Görev Ayrımı Sicili Adı Soyadı Kura Kararnamesi Sonucu

1 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300323 Harun Akçılgın Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı

2 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300401 Semih Arslan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300435 Muhammed Tayyib Aydın Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

4 Cumhuriyet Savcısı Adayı 300607 Mert Çetin Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı

5 Hâkim Adayı 300940 Furkan Katırcı Bahçesaray Hâkimliği

6 Cumhuriyet Savcısı Adayı 301002 Musa Kubilay Kınacı Şiran Cumhuriyet Savcılığı

7 Cumhuriyet Savcısı Adayı 301349 Mahir Tunçel Başkale Cumhuriyet Savcılığı

8 Hâkim Adayı 324899 Gülizar Akgündüz Hatay Hâkimliği

9 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324900 Samet Bayraktar Aybastı Cumhuriyet Savcılığı

10 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324901 Bedirhan Çakır Alucra Cumhuriyet Savcılığı

11 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324902 Tuğçe Dinç Hınıs Cumhuriyet Savcılığı

12 Hâkim Adayı 324903 Abdullah Özkur Gölhisar Hâkimliği

13 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324904 Emre Pınar Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

14 Cumhuriyet Savcısı Adayı 324905 Serhat Sunca Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

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