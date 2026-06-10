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LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? LGS’de ara kaç dakika sürecek, öğrenciler okul dışına çıkabilecek mi?

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? LGS’de ara kaç dakika sürecek, öğrenciler okul dışına çıkabilecek mi?

23:3310/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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2026 LGS için geri sayım başladı. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesi öğrenciler ve veliler, “LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?”, “LGS’de kaç soru var?”, “Sınav arası kaç dakika sürecek?” sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İşte 2026 LGS oturum saatleri, soru sayısı, sınav süresi ve sınav günü dikkat edilmesi gereken detaylar...

2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

2026 LGS ne zaman yapılacak?


2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava 8. sınıf öğrencileri katılacak.


Sınav günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler en çok oturum saatleri, soru sayısı, sınav süresi ve iki oturum arasındaki araya ilişkin detayları merak ediyor.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?


LGS iki ayrı oturum halinde yapılacak. Sözel bölümden oluşan birinci oturum saat 09.30’da başlayacak.


Sayısal bölümden oluşan ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Verilen sınav sürelerine göre birinci oturumun 10.45’te, ikinci oturumun ise 12.50’de tamamlanması bekleniyor.

LGS’de kaç soru var, sınav süresi ne kadar?


Sınavda sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturum uygulanacak.


Birinci oturum: Sözel alan

Başlangıç saati: 09.30

Soru sayısı: 50

Süre: 75 dakika

İkinci oturum: Sayısal alan

Başlangıç saati: 11.30

Soru sayısı: 40

Süre: 80 dakika


Bu kapsamda öğrenciler toplam 90 sorudan sorumlu olacak.

LGS’de ara kaç dakika sürecek?


LGS’de iki oturum arasında 45 dakikalık ara verilecek. Öğrenciler bu süre içinde okul bahçesine çıkabilecek.


Ancak sınav arası boyunca okul dışına çıkılmasına izin verilmeyecek. Öğrencilerin ikinci oturum için belirlenen kurallara uygun şekilde sınav düzenine dönmesi gerekecek.

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