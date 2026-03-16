Konuşacaktı ölü bulundu

Ailesini çocukluğundan itibaren cinsel istismarla suçlayan İsrail’in aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un kızı Shoshana Strock, evinde ölü bulundu.

34 yaşındaki Shoshana Strock’un, annesini, babasını ve erkek kardeşini “kendisine 2,5 yaşından beri uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunmakla” suçladığı olay, geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Strock, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda iddialarını kamuoyuna duyurduktan sonra polise resmi şikayette bulundu. Olayın ardından soruşturma hakkında ayrıntıların yayınlanmasını engelleyen geniş kapsamlı bir yayın yasağı kararı alındı.

BABASI PEŞİNİ BIRAKMADI

28 Şubat’ta yeni bir video yayınlayan Shoshana Strock, ailesine yönelik ağır istismar iddialarını bir kez daha dile getirdi. Videoda, ailesini terk ederek İsrail’in kuzeyinde farklı bir eve taşındığını ancak babasının peşini bırakmadığını söyleyen Strock, iki hafta önce babasının bazı kişilerle birlikte yeni evine gelerek kendisine yeniden tecavüz ettiğini iddia etti. Bu olayın ardından o evden de ayrıldığını belirten Strock, sosyal medyada paylaştığı videoların kaldırıldığını ileri sürdü.

RÖPORTAJI KABUL ETTİ

Polis koruması talep ettiğini ancak kabul görmediğini belirten genç kadın, 2,5 yaşından itibaren ailesi tarafından istismara uğradığını da vurguladı. Bazı ritüeller sırasında kendisine uyuşturucu verildiğini söyleyen genç kadın, 13 yaşından itibaren Tel Aviv’de başkalarına “pazarlandığını” öne sürdü. Shoshana Strock’un sesini duyurmak için muhabirimiz Muhammet Vefa Yürekli, 6 Mart Cuma günü Facebook üzerinden genç kadınla iletişime geçti. Muhabirimiz, kendisiyle röportaj talebinde bulundu. 9 Mart Pazartesi günü Strock geri dönüş yaparak, “Merhaba. Çok mutlu olurum, gerçekten minnettarım” sözleriyle talebini kabul etti.

CEVAPLAR GELMEDİ

Aynı gün röportaj sorularını yollayan muhabirimiz, yanıtlamak istemediği soruları pas geçebileceğini belirtti. Muhabirimiz birkaç gün cevap alamayınca iyi olup olmadığını sormak için 11 Mart’ta yeniden genç kadına yazdı ancak cevap alamadı. Muhabirimiz, 14 Mart’ta bir kez daha Strock’a ulaşmayı denedi ama çabaları sonuçsuz kaldı.

BAKAN DUYURDU

Dün ise İsrailli Bakan Orit Strock, kızları Shosanna’nın evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Facebook’ta yaptığı paylaşımın altına yüzlerce kişi, “Shosanna’nın konuştu-rulmadığını ve ölümünün ardında ailesi olabileceğini” iddia eden yorumlar paylaştı.

Cevaplanmayan sorular

Muhabirimizin Shosanna Strock’a gönderdiği ancak cevapsız kalan soruları şunlardı:

* Aileniz tarafından istismar ne zaman başladı ve ilk kez bunun yanlış bir şey olduğunu fark ettiğinizde kaç yaşındaydınız?

* Çocukken bunu herhangi birine anlatmayı hiç denediniz mi? Annenizin bakan olması üzerinizde sessiz kalmanız için bir baskı oluşturdu mu?

* Aileniz güç veya nüfuzunu kullanarak sizi susturmaya çalıştı mı?

* Babanız ve bazı arkadaşları tarafından istismara uğradığınızı söylediniz. Bu kişiler İsrail içinde etkili ya da güçlü kişiler miydi?

* Babanızın yakın zamanda tekrar evinize geldiğini belirttiniz. Sizce yetkililer neden müdahale etmiyor? Bunun arkasında siyasi bir baskı olduğunu düşünüyor musunuz?

* Eğer anneniz Orit Strock ve aileniz bugün bunu izliyorsa, onlara söylemek isteyeceğiniz tek şey ne olurdu?







