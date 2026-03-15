İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: İkisi çocuk 12 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan ez-Zevaide bölgesi yakınlarında bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, Asayiş Polisi Müdürü Albay İyad Ebu Yusuf'un 7 polis memuruyla birlikte araçlarının hedef alınması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail saldırısının ardından 8 Filistinlinin cenazesinin Gazze’deki hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.
Gazze Şeridi'nin yine orta kesiminde gerçekleştirilen bir diğer İsrail hava saldırısında ise aralarında iki çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail’e ait bir insansız hava aracının Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki es-Suvariha bölgesinde bir evi hedef aldığı bildirildi.
Sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda ikisi çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerin Gazze Şeridi’nde kontrolü dışında kalan alanlar olduğu aktarıldı.