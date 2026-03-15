İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: İkisi çocuk 12 Filistinli şehit oldu

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan ez-Zevaide bölgesi yakınlarında bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin yine orta kesiminde gerçekleştirilen bir diğer İsrail hava saldırısında ise aralarında iki çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.