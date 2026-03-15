Savaşın 16. gününde şok iddia: "Epstein ağı 11 Eylül benzeri saldırıyı İran'a yıkacak"

İran ile ABD ve İsrail arasında savaş 16. gününde sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani dikkat çeken bir açıklama yaptı. Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, İran’ın sorumlu tutulacağı bir saldırı planlandığını öne sürdü. Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Epstein ağının kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay düzenleyerek bunun sorumluluğunu İran’a yüklemek için bir komplo hazırladıklarını duydum. İran bu tür terör planlarına temelden karşıdır ve ABD halkıyla herhangi bir savaşı yoktur. Biz, ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırganlığa karşı ülkemizi savunuyoruz. İran, saldırganlara bir ders vermek için dimdik durmaktadır" ifadelerini kullandı.