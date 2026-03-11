Savaşın hissesini aldılar: ABD Kongre üyelerinin kanlı ticareti

ABD’de Trump yönetiminin 28 Şubat günü başlattığı İran’a yönelik saldırılar 12. gününe girerken Amerikan savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde sert yükselişler dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle Lockheed Martin, RTX Corporation ve veri analitiği şirketi Palantir Technologies hisseleri tarihi zirvelerine ulaştı. Ancak yükseliş sadece piyasaları değil Washington'ın derin koridorlarında, savaştan kâr eden Kongre üyelerini de gündeme getirdi. Yahoo Finance'in haberine göre ABD Kongresi’ndeki bazı üyelerin bu şirketlerde savaştan kısa süre önce önemli miktarda hisseye sahip olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump operasyonların “dört ila beş hafta sürebileceğini” ve daha büyük bir saldırı dalgasının yolda olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, savunma şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisini daha da artırdı. Aynı süreçte ABD ordusu ve güvenlik kurumlarına yazılım sağlayan Palantir Technologies hisseleri de yüzde 6’dan fazla değer kazandı. Amerikan savunma sanayii şirketlerinden savaş başlamadan hisseler alan Kongre üyelerinin çoğunun, ABD'deki Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC destekli olduğu görüldü. Ortaya çıkan finansal bildirimlere göre bazı Kongre üyeleri 2025 ve 2026 yıllarında bu şirketlerin hisselerini satın aldı.

İSRAİL DESTEKÇİSİ VEKİLLER

Bildirimlere göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Gil Cisneros, 2025 yılı boyunca birkaç kez Lockheed Martin hissesi alıp sattı. Cisneros ayrıca Ocak 2026’da RTX hissesi de satın aldı. Florida’dan Temsilciler Meclisi üyesi Jared Moskowitz, 2025 Nisan ayında Lockheed Martin hissesi aldı. Moskowitz, Gazze'deki soykırım sırasında, ABD Kongresi'ne sunulan İsrail'i eleştirmenin suç sayıldığı bir yasa tasarısının mimarları arasındaydı. Batı Virginia’dan Cumhuriyetçi vekil Carol Miller ve Florida’dan Scott Franklin da aynı şirketten 1000 ile 50 bin dolar arasında değişen alımlar gerçekleştirdi.

Tomahawklara güvendiler

ABD'nin 12 gündür devam eden savaşta yoğun olarak kullandığı Tomahawk seyir füzelerinin üreticisi olan RTX şirketi hissesi alan Kongre üyeleri arasında Oklahoma senatörü Markwayne Mullin bulunuyor. ABD Kongresi'nde en etkili İsrail destekçisi isimlerden biri olan Mullin, Aralık 2025’te 15 bin ila 50 bin dolar arasında RTX hissesi satın aldı. Arkansas senatörü John Boozman da aynı dönemde RTX hissesi alan isimlerden biri oldu. Boozman, ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş ilanını ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Boozman aynı zamanda AIPAC'ın güçlü destek verdiği senatörlerden. Texas’tan Temsilciler Meclisi üyesi Roger Williams ve New Jersey’den Josh Gottheimer de RTX yatırımcıları arasında yer aldı.

EPSTEINCİ İSMİN ŞİRKETİNE YATIRIM

Palantir hissesi alan Kongre üyeleri listesi ise daha geniş. Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi vekil Rob Bresnahan 2025 yılı içinde hem alım hem satış işlemleri yaptı. Tennessee’den James Comer de Palantir hissesi alan isimler arasında bulunuyor. Louisiana’dan Cleo Fields ise 2025 yılında yüz binlerce dolara ulaşan kademeli alımlarla dikkat çekti. Michigan’dan Lisa McClain de Palantir hisselerinde alım ve satış işlemleri gerçekleştirdi; bazı işlemlerin geç bildirilmiş olması ise ABD’deki STOCK Act kurallarının ihlal edilip edilmediği tartışmalarını gündeme getirdi. Palantir, Epstein dosyalarında ismi yoğun biçimde geçen muhafazakar milyarder Peter Thiel'in şirketi.

KONGRE SAVAŞI DURDURMAYI REDDETTİ

Savaşın başlamasının hemen ardından, ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerinin Kongre onayına bağlanmasına yönelik karar tasarıları hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da reddedildi. ABD Temsilciler Meclisi, 6 Mart günü Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi. ABD Senatosu, da "savaş yetkileri" tasarısını 47 "Evet" oyuna karşılık 53 "Hayır" oyuyla reddetti.












