Kademeli emeklilik 2026 son durum: Meclis’e geldi mi, şartları ne olacak? 2000 sonrası sigortalıları kapsayacak mı?

Kademeli emeklilik 2026 gündemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan ve EYT kapsamına giremeyen çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartlarında değişiklik beklentisi sürerken, kademeli emeklilik düzenlemesinin Meclis gündemine gelip gelmediği, kimleri kapsayacağı ve emeklilik sisteminde yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın mevcut prim ve yıl şartlarının devam edeceğine yönelik açıklaması sonrası gözler resmi düzenleme sürecine çevrildi. İşte kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler ve detaylar.

1 /6 Kademeli emeklilik 2026 gündeminde, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanların yaş ve prim şartlarına ilişkin beklentileri öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığını ve mevcut prim-yıl şartlarının devam edeceğini açıklamıştı.

2 /6 Kademeli emeklilikte son durum ne?

Kademeli emeklilik, 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanların gündemindeki başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, özellikle EYT kapsamına giremeyen çalışanlar tarafından takip ediliyor.

2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlara yönelik kademeli emeklilik konusunda şu aşamada yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir düzenleme hayata geçirilmediği için yaş ve prim şartlarında değişiklik yapılmış değil.



3 /6 2000 sonrası çalışanları kapsayacak mı?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grupta yer alan çalışanlar, mevcut yaş şartlarının daha esnek hâle getirilmesini ve 58-60 yaş sınırının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Süreçle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

2000 yılı sonrası sigorta girişliler için yeni bir çalışma bulunmuyor.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar kademeli geçiş modeli talep ediyor.

Resmi kanun teklifleri gündeme gelmiş olsa da uygulanabilir bir karar alınmadı.

Emeklilik için prim ve yıl şartlarının devam edeceği açıklandı.

4 /6 Emeklilik sistemi değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığını belirtmişti. Işıkhan, emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini ifade etmişti.

Bu açıklama doğrultusunda, kademeli emeklilik konusunda şu an yürürlükte olan yeni bir düzenleme ya da uygulama kararı bulunmuyor.

5 /6 Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşmaları hâlinde emeklilik sürecine geçişini ifade eden bir model olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda şartlar, sigortalılık türüne ve sigorta başlangıç tarihine göre değişebiliyor.

Mevcut durumda, kademeli emeklilik beklentisi kamuoyunda tartışılmaya devam etse de resmi düzenleme yapılmadan emeklilik koşullarında değişiklik söz konusu değil.