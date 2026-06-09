Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Bugünlerde ise sınav tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler AÖL sınavlarına ne zaman gireceğini öğrenmek istiyor. MEB konuya ilişkin tarihleri tek tek açıkladı. İşte resmi duyuruda yazan tarihler
Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
AÖL 3. DÖNEM YAZILI SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.
Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.
Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz.