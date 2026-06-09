Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?