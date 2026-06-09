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iOS 27 güncellemesi ile gelecek özellikler neler? iOS 27 alacak telefonlar

iOS 27 güncellemesi ile gelecek özellikler neler? iOS 27 alacak telefonlar

16:579/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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iOS 27, Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi güncellemeleri arasında yer alıyor. iOS 27 güncellemesi ile birlikte performans iyileştirmeleri, güvenlik geliştirmeleri ve kullanıcı deneyimini artıracak yeni özelliklerin sunulması bekleniyor. iOS 27 yenilikleri, özellikle yapay zeka destekli araçlar, arayüz düzenlemeleri ve pil optimizasyonlarıyla öne çıkarken, kullanıcılar şimdiden iOS 27 güncellemesi alacak telefonlar listesini araştırmaya başladı.

Apple'ın WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak duyurduğu iOS 27, akıllı telefon deneyimini yapay zeka ve performans odaklı yeniliklerle bir adım ileriye taşıyor. Apple Intelligence altyapısına getirilen devasa güncellemelerle öne çıkan iOS 27 güncellemesi, özellikle Siri AI asistanının çok daha gelişmiş ses seçenekleri kazanmasını, ve fotoğraflar uygulamasındaki nesne silme ile Spatial Reframing araçlarının derinleşmesini sağlıyor. iOS 27 güncellemesi alacak telefonlar listesi ise kullanıcıları sevindirecek cinsten.

iOS 27’nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de Liquid Glass tasarım dili oldu. Daha modern, şeffaf ve dinamik bir görünüm sunan yeni arayüz, iPhone menülerinden bildirim ekranlarına kadar birçok alanda kendini gösterecek.

iOS 27’nin özellikle yeni nesil iPhone modellerinde tüm özellikleriyle kullanılabileceği, bazı yapay zekâ destekli seçeneklerin ise donanım gücüne bağlı olarak sınırlı modellerde aktif olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme öncesinde cihaz uyumluluğunu kontrol etmesi önem taşıyor.

iOS 27 ile birlikte kullanıcılar ana ekrana ekstra büyük 4x6 araç takımları ekleyebilecek. Bu düzen, bir ana ekran sayfasının büyük bölümünü kaplayarak uygulamaların daha geniş veri alanı sunmasına imkan verecek. Özellik şu anda geliştirici ön izleme sürümünde yer alıyor.

Yeni yapı sayesinde takvimde daha geniş program görünümü, borsa uygulamalarında daha fazla piyasa verisi ve not uygulamalarında daha büyük içerik alanı görülebilecek. Kullanıcılar boş bir sayfaya doğrudan büyük araç takımı ekleyebilecek ya da mevcut küçük araç takımını basılı tutup genişletebilecek. Android’deki esnek yapıya yaklaşsa da tam serbest boyutlandırma sunmuyor. Yine de büyük ekranlı iPhone modelleri ve gelecekte çıkacağı iddia edilen katlanabilir iPhone için bu özellik önemli bir hazırlık olarak görülüyor.

Apple iPhone iOS 27 güncellemesi alacak telefonlar listesi

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

Siri AI’ın en gelişmiş özellikleri yalnızca şu cihazlarda kullanılabilecek:

12 GB veya üzeri belleğe sahip M4 ve sonrası iPad modelleri

12 GB veya üzeri belleğe sahip M3 ve sonrası Mac modelleri

iPhone Air

iPhone 17 Pro.

#iOS 27 güncellemesi
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