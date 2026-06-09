iOS 27’nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de Liquid Glass tasarım dili oldu. Daha modern, şeffaf ve dinamik bir görünüm sunan yeni arayüz, iPhone menülerinden bildirim ekranlarına kadar birçok alanda kendini gösterecek.

iOS 27’nin özellikle yeni nesil iPhone modellerinde tüm özellikleriyle kullanılabileceği, bazı yapay zekâ destekli seçeneklerin ise donanım gücüne bağlı olarak sınırlı modellerde aktif olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme öncesinde cihaz uyumluluğunu kontrol etmesi önem taşıyor.