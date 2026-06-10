ÖSYM AİS Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

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Fotoğraf Güncelliği: ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın güncel olması (son 50 ay içinde çekilmiş) gerekir. Fotoğraf süresi dolduysa, T.C. Kimlik Kartınızdaki biyometrik fotoğrafı e-Devlet aracılığıyla sisteme aktarabilir veya başvuru merkezlerinden güncelletebilirsiniz. Sınav günü salondaki görevlinin sizi tanımakta zorlanmaması adına bu kural kritiktir.





İletişim Bilgileri: Sınav yerlerinin değişmesi, ek yerleştirmeler veya önemli duyurular için sistemdeki telefon numaranızın aktif ve size ait olması önemlidir.





Sınav Takvimi Takibi: Başvuru ve geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için yıl başında yayınlanan ÖSYM Sınav Takvimini düzenli olarak kontrol edin.