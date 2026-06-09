LGS 2026 sınav takvimi: LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB LGS sınav tarihi, oturum saatleri ve giriş belgesi sorgulama

LGS 2026 sınav takvimi, sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi sınavı 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde yapılacak. “LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?” sorularının yanı sıra adayların e-Okul üzerinden erişime açılan fotoğraflı sınav giriş belgesini nasıl sorgulayacağı da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte LGS'ye dair merak edilen tüm detaylar.

1 /7 LGS 2026 sınav takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre sınav, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde uygulanacak.

2 /7 LGS 2026 sınav tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS 2026 sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takviminde yapılan güncellemenin ardından sınavın 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Sınav süreci, ortaokul son sınıf öğrencileri ve veliler tarafından yakından izleniyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte adayların gündeminde sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor.

3 /7 Sınav iki oturum halinde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre LGS 2026, aynı gün içinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınava ilişkin temel bilgiler şöyle:

Sınav tarihi: 13 Haziran Cumartesi Birinci oturum saati: 09.30 İkinci oturum saati: 11.30 Sınav giriş belgesi: e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı Gerekli belgeler: Onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi

4 /7 Sınav takviminde neden güncelleme yapıldı?

LGS takvimindeki değişiklik, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası karşılaşma programının sınav günüyle çakışması üzerine gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu nedenle sınav takviminde güncellemeye gidildiğini açıkladı.

Yeni takvime göre öğrenciler, sınava 13 Haziran Cumartesi günü girecek.

5 /7 LGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini e-Okul üzerinden sorgulayabilecek.

Öğrencilerin sınav günü fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor. Kimlik doğrulaması için geçerli bir kimlik belgesinin de ibraz edilmesi zorunlu olacak.

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

6 /7 Öğrenciler sınav günü nelere dikkat etmeli?

LGS’ye girecek öğrencilerin sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunması önem taşıyor. Adayların sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınav sürecinde sorun yaşayabileceği belirtiliyor.

Sınava ilişkin güncel süreç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden takip edilebiliyor.