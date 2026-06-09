DGS 2026 başvuruları için ikinci bir şans olan geç başvuru tarihleri araştırılıyor. Çeşitli nedenlerle normal başvuru tarihlerini kaçıranlar bu tarihe odaklanırken "2026 DGS geç başvuru ne zaman" sorusu geliyor. DGS geç başvuru tarihi ve ücreti açıklandı. 2026 DGS için son şans 11 Haziran. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden hızlıca tamamlayabilir. İşte DGS geç başvuru son günü.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular tamamlandı. Sırada son şans olan geç başvuru işlemi merak edildi. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyenler ve başvuru tarihlerini kaçıranlar için DGS geç başvuru tarihi araştırılıyor. ÖSYM konuya ilişkin tarihi duyurdu. Peki DGS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi hangi ayda, hangi gün uygulanacak?
DGS geç başvuru ne zaman, saat kaçta?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre; DGS geç başvuru işlemleri 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.
Adayların geç başvuru işlemlerini ve sınav ücreti ödemelerini 11 Haziran günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu saatten sonra sistem kapanacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecek.
DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM AİS ekranı
Dikey Geçiş Sınavı geç başvuruları elektronik ortamda kolayca gerçekleştirilebilecek. Adaylar;
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle,
Veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla giriş yaparak başvurularını dakikalar içinde tamamlayabilir.
2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir.
Buna göre, 11 Haziran'da başvuru yapacak adaylar için 2026 DGS geç başvuru ücreti 2.100 TL olarak belirlenmiştir. Ücret ödemeleri ÖSYM'nin "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile yapılabilmektedir.
DGS sınavı ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı’nın 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği, sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026’da açıklanacağı bildirildi.