2026 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir.





Buna göre, 11 Haziran'da başvuru yapacak adaylar için 2026 DGS geç başvuru ücreti 2.100 TL olarak belirlenmiştir. Ücret ödemeleri ÖSYM'nin "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile yapılabilmektedir.