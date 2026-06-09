Muharrem ayı ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ve aşure günü hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi

Muharrem ayı 2026 başlangıç tarihi ve aşure günü Diyanet takvimiyle belli oldu. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in ne zaman başlayacağı, 2026 Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geldiği ve aşure orucunun kaç gün tutulacağı merak ediliyor. İşte Muharrem ayı, hicri yılbaşı ve aşure orucuna dair tüm takvim detayları…
Muharrem ayı 2026 yılında 16 Haziran Salı günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre aşure günü, Muharrem ayının 10. günü olan 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])
Muharrem ayı 2026 yılında ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2026 yılında 16 Haziran Salı günü başlayacak. Aynı gün, hicri takvime göre yılbaşı olarak da kabul ediliyor.
Muharrem ayı 2026 takvimi, özellikle oruç tutmak ve aşure hazırlığı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan bu dönem, yardımlaşma, paylaşma ve manevi hassasiyetlerle öne çıkıyor.
Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte birçok hanede aşure hazırlanması, komşularla ve yakın çevreyle paylaşılması bekleniyor.
Diyanet takvimine göre 2026 yılı için öne çıkan tarihler şöyle:
- Muharrem ayı başlangıcı: 16 Haziran 2026 Salı
- Hicri yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı
- Aşure günü: 25 Haziran 2026 Perşembe
- Aşure orucu için tavsiye edilen günler: 24-25 Haziran veya 25-26 Haziran
Muharrem ayının İslamiyet’teki yeri
Muharrem ayı, İslam geleneğinde “haram aylar” arasında kabul edilen dönemlerden biri olarak biliniyor. Dini kaynaklarda bu ay, “Şehrullah” yani “Allah’ın ayı” şeklinde de anılıyor.
Bu ay, ibadet ve dua yönüyle önem taşırken, Kerbela hadisesi nedeniyle aynı zamanda hüzünle de anılıyor. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi, Muharrem ayının İslam dünyasındaki en önemli tarihsel başlıklarından biri olarak kabul ediliyor.
Aşure gününde hangi olaylar anılıyor?
Dini kaynaklarda aşure günüyle ilişkilendirilen bazı olaylar, İslam kültüründe bu günün manevi anlamını güçlendiren başlıklar arasında yer alıyor.
Bu kapsamda aşure günüyle birlikte anılan olaylardan bazıları şunlar:
Hz. Nuh’un gemisinin Büyük Tufan’ın ardından karaya oturması
Hz. Musa ve kavminin Firavun’un zulmünden kurtulması
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi
Bu yönüyle aşure günü, hem paylaşma geleneği hem de tarihsel hafıza açısından İslam dünyasında özel bir yere sahip.
Aşure orucu kaç gün tutulur?
Aşure günü orucu, Muharrem ayının 10. gününde tutuluyor. Diyanet ve İslam alimlerinin değerlendirmelerine göre bu orucun yalnızca 10. günle sınırlı tutulması yerine, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutulması tavsiye ediliyor.
Buna göre 2026 yılında aşure orucu için öne çıkan tarihler 24-25 Haziran veya 25-26 Haziran olacak. Bu uygulama, aşure gününü tek başına oruçla geçirmemek yönündeki dini tavsiyeler çerçevesinde değerlendiriliyor.
Muharrem ayında tutulan oruç, dini kaynaklarda Ramazan ayından sonraki faziletli nafile oruçlar arasında gösteriliyor. Aşure günü ve çevresindeki günlerde oruç tutmak isteyen vatandaşlar, ibadet takvimini bu tarihlere göre planlayabilecek.