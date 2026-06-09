Muharrem ayı ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ve aşure günü hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi

Muharrem ayı 2026 yılında ne zaman başlayacak?





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2026 yılında 16 Haziran Salı günü başlayacak. Aynı gün, hicri takvime göre yılbaşı olarak da kabul ediliyor.





Muharrem ayı 2026 takvimi, özellikle oruç tutmak ve aşure hazırlığı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan bu dönem, yardımlaşma, paylaşma ve manevi hassasiyetlerle öne çıkıyor.