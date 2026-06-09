TTK işçi alımı kura sonuçları neden açıklanmadı 2026? 9 Haziran asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

TTK KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçlarının onaylanmasının ardından adaylar isim listelerine farklı kanallar üzerinden ulaşabilecek.

Sonuçların yayımlanacağı başlıca platformlar şunlar:

TTK resmi internet sitesi üzerinden duyurular bölümü

PDF formatında yayımlanacak asil ve yedek aday listeleri

T.C. kimlik numarası ile yapılacak bireysel sorgulama ekranı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun daha önce ilan ettiği takvime sadık kalınarak gerçekleştirilen kura çekimi, bugün (9 Haziran Salı) sabah saat 10.00’da start aldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun daha önce ilan ettiği takvime sadık kalınarak gerçekleştirilen kura çekimi, bugün (9 Haziran Salı) sabah saat 10.00’da start aldı.