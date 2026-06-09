TTK işçi alımı kura sonuçları neden açıklanmadı 2026? 9 Haziran asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

TTK tarafından gerçekleştirilen 262 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi tamamlandı. Adaylar, asil ve yedek listelerin açıklanacağı sonuç ekranını takip ederken, yerleştirme sürecine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.
TTK işçi alımı kura sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Noter huzurunda yapılan kura ile birlikte adayların sıralaması belirlenirken, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme süreci başlayacak.
20 BİN BAŞVURU YAPILDI
2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilen işçi alımına yoğun ilgi gösterildi.
Başvurular kapsamında:
Zonguldak için 242 işçi,
Bartın için 20 işçi, olmak üzere toplam 262 daimi işçi kadrosu açıldı.
Kadro sayısının oldukça üzerinde başvuru yapılırken, adaylar sonuçların belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimine odaklandı.
22 MESLEK DALINDA ALIM YAPILIYOR
Kura çekimi Zonguldak ve Bartın için ayrı ayrı gerçekleştirildi.
Farklı alanlarda personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen alım sürecinde 22 ayrı meslek dalında adaylar kura kapsamına alındı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte asil ve yedek adaylar belirlenirken, salonda heyecan dolu anlar yaşandı.
İSMİ ÇIKAN ADAYLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bazı adaylar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.
İsmini listede gören vatandaşlar sevinçlerini yakınlarıyla paylaşırken, birçok kişi sonuçları telefonla aile bireylerine ve arkadaşlarına bildirdi.
TTK KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura sonuçlarının onaylanmasının ardından adaylar isim listelerine farklı kanallar üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçların yayımlanacağı başlıca platformlar şunlar:
TTK resmi internet sitesi üzerinden duyurular bölümü
PDF formatında yayımlanacak asil ve yedek aday listeleri
T.C. kimlik numarası ile yapılacak bireysel sorgulama ekranı
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun daha önce ilan ettiği takvime sadık kalınarak gerçekleştirilen kura çekimi, bugün (9 Haziran Salı) sabah saat 10.00’da start aldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun daha önce ilan ettiği takvime sadık kalınarak gerçekleştirilen kura çekimi, bugün (9 Haziran Salı) sabah saat 10.00’da start aldı.