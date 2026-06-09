Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Küresel çapta milyonlarca futbolseverin sabırsızlıkla beklediği bu dev turnuva, 11 Haziran Perşembe günü ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak olan nefes kesen açılış mücadelesiyle resmen start alıyor. Yeşil sahada yaşanacak tüm heyecan, atılacak birbirinden şık goller, kupa mücadelesindeki taktik savaşları ve unutulmaz anlar, turnuva boyunca şifresiz ve canlı yayınlarla TRT 1 ile TRT Spor ekranlarından, ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşturularak adeta evlere taşınacak. İşte Dünya Kupası 2026 maç fikstürü.