Dünya Kupası 2026 heyecanı başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, 11 Haziran Perşembe günü oynanacak Meksika - Güney Afrika açılış mücadelesiyle start alacak. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve dijital platform tabii üzerinden ekranlara gelecek. İşte Dünya Kupası 2026 maç fikstürü.
Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Küresel çapta milyonlarca futbolseverin sabırsızlıkla beklediği bu dev turnuva, 11 Haziran Perşembe günü ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak olan nefes kesen açılış mücadelesiyle resmen start alıyor. Yeşil sahada yaşanacak tüm heyecan, atılacak birbirinden şık goller, kupa mücadelesindeki taktik savaşları ve unutulmaz anlar, turnuva boyunca şifresiz ve canlı yayınlarla TRT 1 ile TRT Spor ekranlarından, ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşturularak adeta evlere taşınacak. İşte Dünya Kupası 2026 maç fikstürü.
2026 DÜNYA KUPASI TURNUVA TAKVİMİ
2026 Dünya Kupası Açılış Maçı: 11 Haziran 2026 (Meksika, Estadio Azteca)
2026 Dünya Kupası Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu (Yeni Format): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026
2026 Dünya Kupası Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026
2026 Dünya Kupası Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026
2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)
2026 Dünya Kupası final maçı: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey - MetLife Stadium)
Dünya Kupası 2026 Türkiye maçları ne zaman?
Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD.
Dünya Kupası 2026 maç fikstürü
Turnuvada grup maçları 11 Haziran Perşembe günü başlayacak.
A Grubu’nda Meksika ile Güney Afrika saat 22.00’de karşılaşacak.
12 Haziran Cuma günü ise iki maç oynanacak. A Grubu’nda Güney Kore ile Çekya, B Grubu’nda Kanada ile Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek.
11-12 Haziran programı şöyle:
11 Haziran Perşembe
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, 22.00
12 Haziran Cuma
A Grubu: Güney Kore - Çekya, 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, 22.00
13 Haziran programı şöyle:
D Grubu: ABD - Paraguay, 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, 22.00
14 Haziran Pazar günü grup aşamasında yoğun bir fikstür olacak.
C Grubu’nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya maçları oynanacak. Türkiye ise D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
14 Haziran programı şöyle:
C Grubu: Brezilya - Fas, 01.00
C Grubu: Haiti - İskoçya, 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, 23.00
15 Haziran Pazartesi günü E, F, H ve G gruplarında maçlar oynanacak.
15 Haziran programı şöyle:
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, 22.00
16 Haziran Salı günü Suudi Arabistan-Uruguay, İran-Yeni Zelanda ve Fransa-Senegal karşılaşmaları oynanacak.
16 Haziran programı şöyle:
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, 22.00
17 Haziran programı şöyle:
I Grubu: Irak - Norveç, 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, 04.00
J Grubu: Avusturya - Ürdün, 07.00
K Grubu: Portekiz - DKC, 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, 23.00
18 Haziran programı şöyle:
L Grubu: Gana - Panama, 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika, 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, 22.00
19 Haziran programı şöyle:
B Grubu: Kanada - Katar, 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, 22.00
20 Haziran programı şöyle:
C Grubu: İskoçya - Fas, 01.00
C Grubu: Brezilya - Haiti, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, 23.00
21 Haziran programı şöyle:
E Grubu: Ekvador - Curaçao, 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, 19.00
G Grubu: Belçika - İran, 22.00
22 Haziran programı şöyle:
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, 20.00
23 Haziran programı şöyle:
I Grubu: Fransa - Irak, 00.00
I Grubu: Norveç - Senegal, 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, 23.00
24 Haziran programı şöyle:
L Grubu: Panama - Hırvatistan, 02.00
K Grubu: Kolombiya - DKC, 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, 22.00
B Grubu: Bosna-Hersek - Katar, 22.00
25 Haziran programı şöyle:
C Grubu: İskoçya - Brezilya, 01.00
C Grubu: Fas - Haiti, 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, 04.00
A Grubu: Güney Afrika - Güney Kore, 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, 23.00
E Grubu: Ekvador - Almanya, 23.00
26 Haziran programı şöyle:
F Grubu: Japonya - İsveç, 02.00
F Grubu: Tunus - Hollanda, 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, 05.00
D Grubu: Paraguay - Avustralya, 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, 22.00
I Grubu: Senegal - Irak, 22.00
27 Haziran programı şöyle:
H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, 03.00
H Grubu: Uruguay - İspanya, 03.00
G Grubu: Mısır - İran, 06.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika, 06.00
28 Haziran programı şöyle:
L Grubu: Panama - İngiltere, 00.00
L Grubu: Hırvatistan - Gana, 00.00
K Grubu: Kolombiya - Portekiz, 02.30
K Grubu: DKC - Özbekistan, 02.30
J Grubu: Cezayir - Avusturya, 05.00
J Grubu: Ürdün - Arjantin, 05.00