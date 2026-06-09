Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı toplantısı

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalar, yatırımcılar, mevduat sahipleri ve kredi kullanmayı planlayanlar Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Haziran TCMB faiz kararına ilişkin son gelişmeler ve toplantı takvimi...
Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı faiz kararı için gözler 11 Haziran Perşembe gününe çevrildi. Dolar, altın ve mevduat faizlerini etkileyecek karar öncesi AA Finans’ın 20 ekonomistle yaptığı anket sonuçlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların kilitlendiği haziran ayı faiz beklentileri.
FAİZ KARARI 11 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
TCMB'nin yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre haziran ayı faiz kararı, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Karar metniyle birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne, iç talebe ve finansal piyasalara ilişkin değerlendirmeleri de yakından izlenecek. Özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin para politikası sinyalleri, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Ankete göre uzmanların önemli bölümü politika faizinin mevcut seviyesinde korunacağını düşünüyor.
Katılımcıların beklentileri şöyle sıralandı:
17 ekonomist faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyor.
3 ekonomist ise 300 baz puanlık artış bekliyor.
Beklentilerin medyanı yüzde 37 seviyesinde oluştu.
Bu sonuçlar, piyasanın genel olarak haziran ayında faizlerde değişiklik beklemediğine işaret ediyor.