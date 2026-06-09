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Anti-Siyonist Yahudiler Kudüs'te Türk idaresi istiyor

Anti-Siyonist Yahudiler Kudüs'te Türk idaresi istiyor

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
20:289/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İsrail ve Siyonizm karşıtı Yahudilerden Türkiye'ye çağrı
İsrail ve Siyonizm karşıtı Yahudilerden Türkiye'ye çağrı

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan İsrail ve Siyonizm karşıtı Yahudiler, Türkiye'ye çağrıda bulunarak TSK'nın Filistin'i özgürleştirmesini istedi. Topluluğun X sayfası Jewish Voice'tan (Yahudilerin Sesi) "Biz ancak Türk'ün hükmü altında huzur ve güvende yaşayabiliriz" açıklamasında bulunuldu. Paylaşımda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'ü helikopterden seyrederken tasvir edilmiş yapay zekâ oluşumu bir görsel de kullanıldı.

İsrail ve Siyonizm karşıtı Yahudiler, topluluklarının sosyal medya platformu X'teki sayfası Jewish Voice üzerinden Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Türk makamlarına yöneltilen açık çağrıda; Filistin ve Kudüs'ün Siyonist İsrail'den temizlenmesi, işgal altındaki tüm Filistin topraklarının Filistinlilere iade edilmesi ve bu eylemlerin Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilmesi talep edildi.

Ayrıca Osmanlı dönemindeki huzur ve barış ortamına atıfta bulunularak, Filistin'de yaşanan kaos ve soykırımın Siyonizm ile İsrail'in kurulması nedeniyle başladığı vurgulandı.

"Türkler olsaydı huzur içinde yaşardık"

Yahudilerin Sesi (Jewish Voice) topluluğu, X hesabından yaptıkları paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin helikopter ile Kudüs'ü seyrettiği yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel kullandı.

Jewish Voice'un 8 Haziran 2026 tarihli mevzubahis paylaşımı

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail bir Yahudi devleti değildir; İsrail sapkın bir Siyonist devlettir.
İsrailli liderler hiçbir zaman Yahudi halkını temsil etmez; Siyonist liderler katildir, soykırımcı sapıklardır.
Tüm işgal edilmiş Filistin topraklarının Filistinlilere geri verilmesini talep ediyoruz.
Siyonizmin ortaya çıkmasından ve İsrail'in kurulmasından önce, Yahudiler ve Müslümanlar Osmanlı İmparatorluğu'nda komşu olarak barış içinde yaşarlardı.
Birbirlerinin evlerini ziyaret eder, misafirperverlikte bulunur ve birbirlerinin çocuklarına bakarlardı.
Düşmanlığın tohumlarını eken ve bu barış atmosferini yok eden Siyonistlerdir.
Türk devletine Filistin'i Siyonistlerden kurtarması için açıkça çağrıda bulunuyoruz. Yahudiler, kutsal topraklarda Türk devletinin kontrolü altında daha güvenli ve huzurlu olacaklardır."
Paylaşımda kullanılan yapay zekâ ile hazırlanmış görsel

İsrailli hesaplar kuruntularını kusmuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Çorum'da gerçekleştirilen bir programına iştirak etmiş ve burada "Allah'tan niyazım, bana bir günlüğüne de olsa Kudüs'ün valisi olmayı nasip etmesidir" açıklamasında bulunmuştu.

Çiftçi'nin bu sözlerinin ardından terör devleti İsrail'deki bakanlar ve üst düzey yönetimdeki isimler X'te ardı ardına paylaşımlarda bulunmuş, "Osmanlı artık yok oldu, Kudüs ilelebet Yahudilerin kutsal başkenti olacaktır" ifadeleri yazılmıştı.

İsrailli Siyonist hesapların bu açıklamalarına bir reddiye olarak yapılan paylaşım, Yahudilerin Sesi topluluğu tarafından gelmesi hasebiyle büyük önem arz ediyor.

Kendilerini "gerçek Yahudiler" olarak tanımlayan bu topluluk, Filistin topraklarında bir "İsrail" devleti kurulmasını itikatları gereğince "haram" olarak görüyor.


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