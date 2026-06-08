Bakan Çiftçi İsrailli Bakan'ın 'Kudüs' sözlerine sert karşılık verdi: 'Taviz vermeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın 'Kudüs' çıkışına cevap verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın küstah 'Kudüs' çıkışına cevap verdi. Çiftçi, açıklamasında, "Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Bu duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,
"Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum" demişti. Çiftçi, "O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum"
şeklinde konuşmuştu.
İçişleri Bakanı Çiftçi, katıldığı Türkiye Gençlik Vakfı programındaki konuşmasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi ve kendisini hedef alan İsrailli Bakan İsrael Katz'a yanıt verdi.
Bakan Çiftçi: 'Asla taviz vermeyeceğiz'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrael Katz'ın kendisini hedef alan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Filistin'e yönelik duruşlarından taviz vermeyeceklerini söyleyerek;
"Hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız"
dedi.
Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor
. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır.
Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.
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