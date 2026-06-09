17 yaşındayken, Eylül 2023'te ilk kez Türkiye U21 milli futbol takımına çağrıldı, ancak hafif bir sakatlık nedeniyle 2025 U21 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından forma giyemedi. Anne ve babası Türk olan Can Uzun, hem Türk hem Alman vatandaşı olduğu için Mart 2024'ün başlarında, çifte vatandaşlığı nedeniyle her iki federasyonu da temsil edebilmesine rağmen, DFB yerine Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) temsil etmeyi seçti.