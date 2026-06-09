Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla kadrosunda görmek istediği milli yıldız Can Uzun için transferde ilk resmi adımı attı. Sarı-kırmızılıların, genç oyuncu için Eintracht Frankfurt’a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 11 Kasım 2005 tarihinde doğan Can Uzun, Uluslararası düzeyde Türkiye millî takımını temsil etmekte. Türkiye A milli takımdaki ilk gol ve asistini 1 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya maçında kaydetti.
Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 Regensburg-Almanya’da doğdu. Ofansif orta saha pozisyonunda oynamakta. Yukarı Palatinate'den gelen Uzun, kulüp kariyerine memleketi Regensburg'da, SSV Jahn Regensburg'un genç takımında başladıktan sonra Yukarı Bavyera ekibi FC Ingolstadt 04'a transfer oldu. 2019'da Frankonya kulübü 1. FC Nürnberg'e transfer oldu ve 2020-21 sezonundan itibaren 17 Yaş Altı Bundesliga'da U17 takımında oynamaya başladı. 2023-24 2. Bundesliga sezonuda Can Uzun, diğer iki genç oyuncusu olan Nicolas Ortegel ve Finn Jeltsch ile birlikte, artık Cristian Fiél'in teknik direktörlüğünü yaptığı A takıma kalıcı olarak yükseltildi.
2 Temmuz 2024'te Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. 24 Ağustos 2024'te Borussia Dortmund'a karşı Bundesliga'daki ilk maçına çıktı ve 2 Kasım 2024'te VfL Bochum'a karşı takımla ilk golünü attı.
Can Uzun Millî takım kariyeri
Can Uzun, Türk genç millî takımlarında forma giydi. 2021'de Türkiye U17 takımına çağrıldı ve birkaç maçta oynadı. 2022'de İsrail'de düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda takımıyla birlikte mücadele etti. Türk millî takımı grup aşamasından sonra elendi. Ancak Uzun, turnuva boyunca takımının tek iki golünü atmayı başardı. Kasım 2022'de Türkiye U18 takımıyla Özbekistan U18'e karşı iki maçta oynadı ve takım kaptanlığını yaptı.
17 yaşındayken, Eylül 2023'te ilk kez Türkiye U21 milli futbol takımına çağrıldı, ancak hafif bir sakatlık nedeniyle 2025 U21 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından forma giyemedi. Anne ve babası Türk olan Can Uzun, hem Türk hem Alman vatandaşı olduğu için Mart 2024'ün başlarında, çifte vatandaşlığı nedeniyle her iki federasyonu da temsil edebilmesine rağmen, DFB yerine Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) temsil etmeyi seçti.
Aynı ayın ilerleyen günlerinde oynanacak iki millî takım maçı için, Türk milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Can Uzun'u da dahil olmak üzere ilk kez üç oyuncuyu kadroya çağırdı. Ofansif orta saha oyuncusu, Türkiye'nin Macaristan'a karşı 0-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan ilk maçının son anlarında oyundan çıkarıldı. Daha sonra Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geçici kadroya dahil edildi, ancak Can Uzun nihai kadroda yer almadı.
Türkiye A milli takımdaki ilk gol ve asistini 1 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya maçında kaydetti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın 16. dakikasında Eren Elmalı'nın pasını gole çevirerek ilk golünü attı. Aynı maçın 53. dakikasında Deniz Gül'un attığı gölün asistini yaparak ilk asistini yapmış oldu.
Kulüp bilgileri
Kulübü Eintracht Frankfurt
Altyapı kariyeri
Jahn Regensburg
2012-2019 FC Ingolstadt 04
2019-2023 1. FC Nürnberg
Profesyonel kariyeri
2023 1. FC Nürnberg II
2023-2024 1. FC Nürnberg
2024- Eintracht Frankfurt