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Ağrı'da Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı ile Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Yol vatandaşların hizmetine sunuldu

İl Özel İdaresi tarafından Ağrı Valiliği himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yenilenen yol, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda İl Özel İdaresine ait asfalt plentinde üretilen ilk asfalt kullanılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Ağrı'da Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolda, İl Özel İdaresi'ne ait asfalt plentinden gelen sıcak asfalt serimi gece boyunca sürdü.

Ağrı'da Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolda, İl Özel İdaresi'ne ait asfalt plentinden gelen sıcak asfalt serim çalışması gece yapılıyor.

IHA Ağrı'da Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı tamamlandı; merkezde ana hizmet binası, hobi bahçesi, oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınakları bulunuyor.

Ağrı'da inşaatı tamamlanan Gündüzlü Bakım Merkezi'nde hobi bahçesi, oyun alanı ve spor sahası ile hayvan barınakları yer alıyor.

Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı bitti

Öte yandan Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı da tamamlandı. İhale ve kontrollük işlemleri İl Özel İdaresi tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Ağrı Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda yürütüldü.

Merkezde ana hizmet binasının yanı sıra hobi bahçesi, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınakları bulunuyor.

Merkezin, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına katkı sağlaması ve ailelere ile çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin niteliğini artırması hedefleniyor.

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Valilik açıklamasında, ilin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Tamamlanan yatırımların Ağrı'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

IHA Ağrı'da inşaatı tamamlanan Gündüzlü Bakım Merkezi'nde hobi bahçesi, oyun alanı ve dinlenme kameleri yer alıyor

IHA Ağrı'da Gündüzlü Bakım Merkezi'nin spor sahası, hobi bahçesi ve 0-6 yaş oyun alanı ile birlikte inşaatı tamamlanan merkezin dış mekân görünümü

Ağrı İl Özel İdaresi, Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolda gece boyunca sıcak asfalt serimi yaptı.

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