Ağrı'da Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı ile Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol vatandaşların hizmetine sunuldu
İl Özel İdaresi tarafından Ağrı Valiliği himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Yenilenen yol, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda İl Özel İdaresine ait asfalt plentinde üretilen ilk asfalt kullanılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı bitti
Öte yandan Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı da tamamlandı. İhale ve kontrollük işlemleri İl Özel İdaresi tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Ağrı Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda yürütüldü.
Merkezde ana hizmet binasının yanı sıra hobi bahçesi, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınakları bulunuyor.
Merkezin, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına katkı sağlaması ve ailelere ile çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin niteliğini artırması hedefleniyor.
Valilik açıklamasında, ilin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Tamamlanan yatırımların Ağrı'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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