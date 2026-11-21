Rize merkezde bulunan Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine yol açtığına dair görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine yetkililer derhal harekete geçti. İhbarın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Rize Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, çevre mühendisi ve denetçilerin de görev aldığı uzman ekibin saha çalışmalarına dron desteğiyle devam ettiği bildirildi. Havadan ve karadan yürütülen titiz incelemeler neticesinde, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren tesis net olarak belirlendi.
Tespitin hemen ardından doğayı kirleten işletmeye yönelik yasal yaptırım süreci işletildi. Rize Valiliği açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
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