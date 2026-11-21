"Dron desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari ceza işlemleri de uygulanacaktır."