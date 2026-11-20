İstanbul’da akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte Tarihi Yarımada üzerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tarih ve mimarinin simgesi Süleymaniye Camii ile gökyüzünde oluşan renk geçişlerinin bir araya geldiği anlar izleyenleri adeta büyüledi.
Gün batımı ışıklarıyla aydınlanan Tarihi Yarımada’da Süleymaniye Camii’nin kubbesi ve minareleri gökyüzünün sıcak tonlarıyla bütünleşerek eşsiz bir tablo oluşturdu. Akşam güneşi altında silueti belirginleşen Süleymaniye Camii’nin kızıl ve turuncu tonlarla süslenen gökyüzü altındaki görünümü, İstanbul’un tarihsel ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.