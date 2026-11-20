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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını ve iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yapan kişilere yönelik harekete geçti. Cuma namazı çıkışında cami önleri başta olmak üzere kentin işlek noktalarında geniş çaplı denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

"BİR BEN KALDIM"

Zabıta ekiplerinin ani baskınıyla yakalanan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere tek tek zabıta karakoluna götürüldü. Denetimler sırasında zabıta ekipleri ile dilenciler arasında geçen diyaloglar ise çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Operasyon esnasında ekipler tarafından yakalanan bir dilencinin zabıta memurlarına dönerek, "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" demesi şaşkınlık yarattı.

"BEN EMEKLİ OLACAĞIM SEN HALA DİLENİYORSUN"

Operasyonun en dikkat çeken anı ise bir başka dilenci ile zabıta memuru arasında yaşandı. Yıllardır kentte dilencilik yaptığı belirtilen şahsı karşısında gören zabıta memuru, duruma tepki göstererek, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" ifadelerini kullandı.

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Zabıta karakoluna götürülen dilenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanırken, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde dilenciliğe yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.