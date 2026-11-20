Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki hutbenin konusunu "Merhamet" olarak belirledi. İşte, 20 Kasım 2026 Cuma hutbesi konusu ve tam metni...
MERHAMET
Muhterem Müslümanlar!
Bizler, ‘Rahmân ve Rahîm’ olan Cenâb-ı Hakk’ın kullarıyız. Uhud Dağı’na rahmet nazarıyla bakan Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.s)’in ümmetiyiz. ‘Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!’…
‘Hazer kıl! Kırma kalbin, kimsenin cânını incitme!
Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!’
gibi rahmet yüklü sözleriyle insanlığı merhamete davet eden Anadolu medeniyetinin vârisleriyiz.
Aziz Müminler!
Değerli Müslümanlar!
Aziz Kardeşlerim!
Merhamet, insanın fıtratında bulunan bir cevherdir, ailede ve okulda güzel örneklerle işlenmeye muhtaçtır.
Dolayısıyla Değerli Anneler ve Babalar! Çocuklarınız, merhametli olmayı ilk sizden öğrenmeli; merhameti bakışınızın sıcaklığında, sesinizin tonunda bulmalıdır. Evlatlarınız, öfkenin karşısında sükûnetle hareket etmeyi, nefretin karşısına sevgiyle çıkmayı sizde görmelidir.
Kıymetli Öğretmenlerimiz! Başkasının acısını hisseden, güçsüzü gözeten ve bütün yaratılmışlara sevgi besleyen merhametli bir nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Şuna olan inancımız tamdır: Yavrularımızın kalplerine sabırla ektiğiniz şefkat ve merhamet tohumları, bir gün mutlaka meyvesini verecek, bütün insanlığın umudu olan rahmet toplumu sizlerin eliyle inşa edilecektir.
Ve Sevgili Gençler! Size ilmi öğreten, sizi hayata hazırlayan öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Hz. Ali’ye atfedilen “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” ifadesindeki anlamı kendinize rehber kılın.
------------
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.