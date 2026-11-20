Merkez tarafından hazırlanan ve 2020-2070 dönemini kapsayan araştırmaya göre, dünyadaki Müslüman nüfusun daha hızlı büyümesiyle birlikte İslam'ın 2035'te, yüzyıllardır en fazla mensuba sahip din olan Hristiyanlığı geride bırakması bekleniyor. Bu tarihte dünya genelindeki Müslüman sayısının 2,57 milyara, Hristiyan sayısının ise 2,52 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırmada Müslüman nüfustaki yükselişin en önemli nedenleri arasında genç nüfus yapısı ve doğurganlık oranları gösteriliyor. 2020-2025 döneminde Müslüman kadın başına ortalama 3,1 çocuk düşerken, Hristiyan kadınlarda bu sayı 2,5 olarak hesaplandı. Diğer dini gruplarda ise ortalama doğurganlık oranı 1,6 seviyesinde kaldı.

3,6 MİLYARI AŞACAK

Araştırmanın uzun vadeli tahminleri de dikkat çekici. Mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 3,6 milyarı aşması, Hristiyan nüfusun ise 3 milyarın hemen altında kalması bekleniyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer gelişme ise Hristiyan nüfusun coğrafi dağılımındaki değişim oldu. 2020 yılında dünya genelindeki Hristiyanların yüzde 31'i Sahra Altı Afrika'da yaşarken, bu oranın 2070'te yüzde 54'e yükselmesi bekleniyor. Böylece Afrika, Hristiyan nüfusun en yoğun yaşadığı bölge haline gelecek. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de herhangi bir dine bağlı olmadığını (Ateist) belirten nüfusla ilgili oldu. 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturan dinsiz veya herhangi bir dini aidiyeti bulunmayan kişilerin oranının 2070'te yüzde 17'ye düşeceği tahmin ediliyor. Pew, bu değişimde özellikle Çin'in nüfusundaki gerilemenin etkili olacağını belirtiyor.