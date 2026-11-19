Satış gerçekleşmezse para iade edilecek

Yeni sistemde satışın herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda da alıcıların parası koruma altında olacak. İşlemin sonuçlanmaması halinde tutar bloke hesapta tutulacak ve ilgili tarafa iade edilecek.





Bugüne kadar taşınmaz satışlarında elden ödeme yönteminin yaygın olması, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve güvenlik sorunlarına neden olabiliyordu. Yeni uygulamayla para transferinin banka ve tapu sistemi üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.