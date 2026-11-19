İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, artık konut ve arsa satışlarını da kapsayacak. 1 Aralık'tan itibaren devreye alınacak yeni düzenlemeyle alıcının ödediği para, tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek. Böylece elden ödeme kaynaklı mağduriyetlerin, dolandırıcılık girişimlerinin ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığı'nın araç satışlarında uyguladığı Güvenli Ödeme Sistemi, gayrimenkul alım satımlarında da kullanılmaya hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile ortaklaşa devreye alınan düzenleme kapsamında, 1 Aralık'tan itibaren konut alım satımlarında ödeme ve mülkiyet devri birbirine bağlanacak.
Yeni uygulamayla birlikte alıcının satış için ödeyeceği tutar, sisteme dahil olan bankalarda açılacak hesaplara yatırılacak. Söz konusu para, tapu devri tamamlanana kadar bloke altında tutulacak.
Tapu devri tamamlanınca para satıcının hesabına geçecek
Sistemin işleyişinde ilk adım, alıcının satış bedelini belirlenen banka hesabına yatırması olacak. Paranın bloke edilmesinin ardından alıcı ve satıcı, e-Devlet üzerinden alacakları referans numarasıyla tapu müdürlüğüne başvurarak işlemleri başlatacak.
Tapu müdürlüğünün mülkiyet devrini onaylamasıyla birlikte bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece alıcı parasını ödemeden mülkiyet devrinin gerçekleşmesi veya satıcının ödeme yapılmadan taşınmazı devretmesi gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Satış gerçekleşmezse para iade edilecek
Yeni sistemde satışın herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda da alıcıların parası koruma altında olacak. İşlemin sonuçlanmaması halinde tutar bloke hesapta tutulacak ve ilgili tarafa iade edilecek.
Bugüne kadar taşınmaz satışlarında elden ödeme yönteminin yaygın olması, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve güvenlik sorunlarına neden olabiliyordu. Yeni uygulamayla para transferinin banka ve tapu sistemi üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.
Güvenli Ödeme Sistemi için ücret kesilecek
Uygulamanın kullanımı ücretsiz olmayacak. Her satış işleminde satıcıya aktarılacak tutar üzerinden sistem kullanım bedeli tahsil edilecek. Ancak bu bedelin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Ücretin miktarı ve taraflar arasındaki paylaşım usulü, ilgili düzenleme kapsamında yapılacak protokolle belirlenecek.
Şirketler de yeni sisteme dahil olacak
Güvenli Ödeme Sistemi yalnızca bireysel konut alım satımlarını kapsamayacak. Taşınmazın mülkiyetini devreden gerçek ve tüzel kişi satıcılar ile alıcılar da uygulamaya dahil edilecek.
Nakit, havale veya EFT yoluyla gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında sistemin kullanılması zorunlu olacak. Böylece şirketlerin taraf olduğu satış işlemleri de yeni ödeme düzenlemesine tabi tutulacak.
Emlakçılar süreçte yer almaya devam edecek
Düzenlemeyle birlikte emlak danışmanlarının satış sürecindeki rolü de devam edecek. Bankalar ile tapu müdürlükleri ödeme ve devir işlemlerini yürütürken emlakçılar alıcı ve satıcıyı bir araya getirme, referans numarasının alınmasına yardımcı olma, tarafları bilgilendirme ve tapu ile ödeme aşamalarının hazırlanmasında destek sağlayacak.
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