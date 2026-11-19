Evlilik hazırlığındaki gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Karz-ı Hasen Vakfı, faizsiz borç desteğiyle bugüne kadar 1.998 çiftin yuva kurmasına katkıda bulundu. Vakfın 15 Kasım 2026 itibarıyla paylaştığı verilere göre, sağlanan toplam finansman 404 milyon 392 bin liraya ulaştı. Çift başına en yüksek 400 bin lira destek verilirken, borç miktarı başvuru sahiplerinin ihtiyaçları ve değerlendirme komitesinin kararları doğrultusunda belirleniyor. Vakıf, geri ödemeleri yeniden ihtiyaç sahibi genç çiftlere aktararak kaynakların farklı başvurular için kullanılmasını sağlayan bir dayanışma modeli yürütüyor.

Mehmet Koca

GERİ ÖDEMELER 285 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Vakıf tarafından sağlanan borçlara herhangi bir faiz uygulanmıyor. Geri ödeme süresi ve koşulları, başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından taraflar arasında imzalanan sözleşmeyle belirleniyor. 15 Kasım 2026 itibarıyla toplam 285 milyon 724 bin 505 lira taksit tahsilatı gerçekleştirildi. Tahsil edilen tutarlar yeni çiftlere faizsiz borç desteği olarak aktarılıyor. Destek yalnızca evlilik hazırlıkları, ev kurma ihtiyaçları ve evlilik sürecindeki temel giderlerde kullanılabiliyor. Evlilik dışındaki bireysel finansman ihtiyaçları ve ticari faaliyetler için ise borç verilmiyor.

YENİ YUVALARIN YEŞERMESİNE ARACIYIZ

Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, modelin yalnızca ekonomik destek sağlamadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Karzın anlamı 'güzel borç' demektir. Biz, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen karz kavramına önem veriyoruz ve canlandırmak istiyoruz. Borç almak ve borcunu geri ödemek ve bunu bir sistem içerisinde yapmak, hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan toplumsal birçok soruna çözüm olacak bir modeldir. Biz de bu modeli, yeni yuvaların yeşermesini sağlamak için sürdürülebilir bir kaynak olarak geçirmeye çalışıyoruz" dedi. Başvuruların düğün tarihinden en az 4 hafta önce yapılması şartı aranıyor. 15 Kasım itibarıyla 1.335 bağışçının toplam katkısı 112 milyon 728 bin 410 liraya ulaştı.

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Aile Okulu 6'ncı dönemine adım attı

Vakıf, ekonomik desteğin yanı sıra aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri de yürütüyor. Genç Yuva Kooperatifi ve ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülen Genç Yuva Aile Okulu programı 6'ncı dönemine ulaştı. Programda aile hayatı, evlilik, eşler arası iletişim, ebeveynlik ve aile kurumunun güncel meseleleri uzman isimlerin katılımıyla ele alınıyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde daha fazla gencin faizsiz destekten yararlanmasını, bağışçı ağının genişletilmesini ve modelin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefliyor.

Uluslararası Karz Sempozyumu İstanbul'da

Karz-ı Hasen Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da Uluslararası Karz Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumla karz-ı hasen anlayışının teorik temellerinin, tarihî birikiminin ve günümüzdeki uygulamalarının daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

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