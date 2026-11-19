1926 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde çikolata ustası Pierre Draps tarafından kurulan GODIVA, 100'üncü yılını önceki gün İstanbul'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Markanın 100'üncü yılına özel olarak sanatçı Ekrem Yalçındağ tarafından hazırlanan "Feels Like Home" adlı eser ile bu çalışmadan ilham alan Centennial Collection Art Edition koleksiyonu davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte GODIVA Çikolata Şefleri Ilse Wilmots, Elif Yardım ve Angel R. Betancourt da markanın 100 yıllık mirasından ilham alarak hazırladıkları özel çikolataları davetlilere sundu.

SON DURAK BELÇİKA

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, GODIVA'nın Yıldız Holding bünyesinde bulunmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, 2008 yılında tamamlanan satın almanın küresel büyüme yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ülker, "100 yıllık geçmişiyle dünyanın en saygın çikolata markalarından biri olan GODIVA'nın Yıldız Holding bünyesinde bulunması bizim için büyük bir iftihar vesilesidir" diye konuştu.

Satın alma sürecinin yalnızca ticari bir karar olmadığını vurgulayan Ülker, "Ancak köklü bir markayı satın almak, insanların yıllardır değer verdiği bir mirasın sorumluluğunu da üstlenmek demektir" ifadelerini kullandı. Markanın Belçika çikolata ustalığını ve kalitesini koruyarak daha fazla insana ulaşmasını hedeflediklerini belirten Ülker, bu yaklaşımı "lüksün demokratikleştirilmesi" olarak tanımladı. Ülker, "GODIVA'nın 100'üncü yılını farklı ülkelerde kutluyoruz. Japonya ve Amerika'da başlayan kutlamalarımız Şanghay'a uzandı. Riyad ve İstanbul'la devam eden bu yolculuğun son durağı ise GODIVA'nın doğduğu Belçika olacak" dedi.

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Köklü miras geleceğe taşınıyor

pladis TURCAMENA Başkanı Özgür Kölükfakı ise GODIVA'nın 100 yıllık marka mirasını koruyarak geleceğe taşımaya odaklandıklarını belirterek, "100 yıl boyunca pek çok şey değişti. Ancak GODIVA’nın temel değerleri aynı kaldı. Belçika çikolata geleneğine duyulan saygı ve her deneyimi daha özel kılma tutkusu, her dönemde markanın en güçlü rehberi oldu" şeklinde konuştu.

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