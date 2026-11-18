Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri için yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Brent petrolün 110 dolardan 90 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından gözler pompa fiyatlarına çevrilirken, geçen haftaki benzin indiriminin ardından bu kez motorin için iki gün işaret edildi.