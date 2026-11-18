Küresel petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte akaryakıtta yeni bir indirim beklentisi doğdu. Geçtiğimiz hafta benzin grubuna yansıyan 3 lira 54 kuruşluk düşüşün ardından bu kez gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör beklentilerine göre, motorin grubunda perşembe veya cuma günü yeni bir fiyat indirimi gündeme gelebilir.
Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri için yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Brent petrolün 110 dolardan 90 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından gözler pompa fiyatlarına çevrilirken, geçen haftaki benzin indiriminin ardından bu kez motorin için iki gün işaret edildi.
Petrol fiyatı düştü
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar bandından 90 dolar seviyesine gerilemesi, rafineri marjları ile ürün maliyetlerinin yakından takip edilmesine neden oldu.
Motorine indirim beklentisi
Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ton fiyatlarının gerilediğini belirtti. Düşüşün sürmesi halinde cuma günü motorine yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebileceğini ifade ederken tutarın piyasa dinamiklerine göre değişebileceğini, en az 3-4 lira düzeyinde bir indirimin pompaya yansıyabileceğini söyledi.
18 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Üç büyükşehirde geçerli olan güncel pompa satış rakamları şöyle:
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