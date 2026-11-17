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Küresel finans kuruluşlarının Türkiye piyasalarına yönelik değerlendirmelerine bir yenisi eklendi. ABD merkezli JPMorgan, Türkiye hisse senedi piyasasına ilişkin yayımladığı son raporda yatırım tavsiyesini yukarı yönlü revize etti.

David Aserkoff ve Inga Q. Galeni imzalı 17 Kasım tarihli raporda, Türkiye hisselerine yönelik tavsiye "nötr" seviyesinden "ağırlık artır" kategorisine çıkarıldı. Stratejistler, son dönemde yaşanan fon krizinin çözülme aşamasına geldiğini ve yatırımcıların Türkiye'nin gelişen piyasalar içerisindeki konumuna ilişkin gereğinden fazla karamsar davrandığını belirtti.

MSCI statüsünde değişiklik beklemiyor

JPMorgan'ın raporunda Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ndeki konumu da değerlendirildi. Bankanın stratejistleri, Türkiye'nin endeksteki statüsünü kaybetme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor.

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MSCI'nin Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasına ilişkin değerlendirmesini haziran ayında yapılacak yıllık gözden geçirme kapsamında açıklaması bekleniyor. JPMorgan, Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü koruyacağı, sınır piyasa veya bağımsız piyasa kategorisine düşürülmeyeceği görüşünde.

Fon çıkışları ve düşük değerlemeler öne çıktı

Raporda, fon krizinin Türkiye hisse senetlerini aşırı satım bölgesine taşıdığına dikkat çekildi. Yılbaşından bu yana piyasadan önemli miktarda fon çıkışı yaşanması ve yüksek faiz ortamının hisse değerlemelerini baskılaması, mevcut fiyatlamaların temel nedenleri arasında gösterildi.

Buna karşılık yaklaşan faiz indirimlerinin ve düşük hisse değerlemelerinin piyasada toparlanmayı destekleyebileceği ifade edildi.

FED'İN faiz kararı gelişen piyasaları etkileyebilir

JPMorgan, küresel piyasalara ilişkin faiz beklentilerini de raporuna dahil etti. Bankanın varlık dağılımı senaryosunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırması ve 2027 yılında iki kez daha artışa gitmesi öngörülüyor.

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Ancak JPMorgan'ın temel tahmini, aralık ayında bir faiz artışının ardından Fed'in 2027 yılı boyunca faizleri sabit tutması yönünde.

Stratejistlere göre Fed'in piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artırması, Türkiye, Güney Afrika ve gelişen Avrupa piyasalarının dolar kuruna sabitlenen Körfez ülkelerine kıyasla daha zayıf performans göstermesine neden olabilir. Daha sınırlı faiz artışları ise söz konusu piyasaların göreceli performansını destekleyebilir.

BİM ilk 10 hisse arasında yer aldı

JPMorgan'ın CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) stratejisi kapsamında öne çıkardığı ilk 10 hisse arasında Türkiye'den de bir şirket bulunuyor.

BİM Birleşik Mağazalar, bankanın listesinde "ağırlık artır" tavsiyesiyle yer aldı.

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