Üretici ve yatırımcılara 485 milyon liralık destek! Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında üretici ve yatırımcılara ekim ayında yapılan 485 milyon liralık destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Desteklerin hangi alanlara ve ne kadar tutarda verildiği de belli oldu.