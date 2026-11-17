Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ve 5 liradan satılan ekmeğin, 2027 yılında da aynı fiyattan satışa sunulacağı bildirildi.
Belediyenin açıklamasına ve fabrika yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Erkmen Mahallesi'nde yer alan Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim sürüyor.
Günlük ortalama 12 bin 500 adet üretim
Ekmek Fabrikası Sorumlusu İsa Kumral, tesiste günlük üretim kapasitesi ve fiyat politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kumral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Günlük ortalama memleketimize, Bolvadinli hemşehrilerimize 12 bin 500 adet ekmek üretimi yapmaktayız. Bolvadin Belediye Başkanımız Veteriner Derviş Aynacı’nın talimatıyla, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Üretim sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
Fiyatın 2027'de de sabit tutulması planlanıyor
Belediye yönetiminin duyurduğu karar kapsamında, ilçedeki vatandaşların temel gıda maddesine erişimini desteklemek amacıyla Halk Ekmek'in satış fiyatının 2027 yılı boyunca da 5 TL olarak sabit tutulması planlanıyor.
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