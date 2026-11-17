TÜİK, ekim ayında toplam iş yeri satışının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 16 bin 489 olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ekimde satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalışla 16 bin 489 olarak kayıtlara geçti.

İlk el satışlar arttı, ikinci el satışlar geriledi

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artarak 5 bin 519'a çıktı. İkinci el iş yeri satış sayısı ise yıllık bazda yüzde 19,2 azalışla 10 bin 970'e geriledi. Geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 12,6 gerilemeyle 16 bin 489 oldu.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,4 artışla 724'e yükseldi. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalışla 15 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

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Arındırılmış serilerde de ikinci el satışlar düştü

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 11,3 artarken ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya göre ise ilk el iş yeri satışları yüzde 1,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,1 düştü.

Ocak-ekimde toplam 152 bin 32 iş yeri satıldı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde ilk el iş yeri satış sayısı yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 46 bin 151'e çıktı. İkinci el iş yeri satışları yüzde 9,8 azalışla 105 bin 881 oldu. Yılın 10 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 152 bin 32 olarak hesaplandı.

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Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışı yüzde 58,8 artışla 6 bin 759'a yükseldi. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,7 düşüşle 145 bin 273'e geriledi.

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