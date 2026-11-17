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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Ekim ayı itibarıyla 89 bin 325'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlasını otomobiller oluşturdu.

Otomobil sayısı 50 bin 308

Karabük'teki toplam araç sayısı içinde 50 bin 308 otomobil yer aldı. Motosiklet sayısı ise 15 bin 381 olarak kayıtlara geçti.

Diğer taşıtların dağılımı şöyle oldu: 10 bin 544 kamyonet, 6 bin 979 traktör, 3 bin 490 kamyon, 1 bin 632 minibüs, 601 otobüs ve 390 özel amaçlı araç.

IHA KARABÜK'TE TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, EKİM AYI İTİBARIYLA 89 BİN 325'E YÜKSELDİ.

Eylül'e göre 257 artış

Eylül'de 89 bin 68 olarak açıklanan toplam araç sayısı, ekim ayında 257 artarak 89 bin 325'e ulaştı.

Zonguldak ve Bartın'da araç sayısı

Batı Karadeniz illerinden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 olarak kayıtlara geçti. Bartın'da ise bu sayı 72 bin 731 oldu.

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