TÜİK verilerine göre Ekim ayında trafiğe 130 bin 697 adet taşıt kaydı yapıldı ve trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 130 bin 697 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 36,4’ünü motosiklet, yüzde 10,4’ünü kamyonet, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 2,0’ını traktör, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldı.

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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 35 milyon 189 bin 866 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,9’unu motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 873 bin 545 adet taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,3’ünü otomobil, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 9,6’sını motosiklet, yüzde 3,2’sini traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Otomotiv ihracatı ocak-ekimde 779 bin 557 adet oldu

Ekim ayında 62 bin 97 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5’i Renault, yüzde 11,7’si TOGG, yüzde 11,1’i Volkswagen, yüzde 8,2’si Hyundai, yüzde 5,6’sı Toyota, yüzde 5,0’ı BMW, yüzde 4,8’i Skoda, yüzde 4,7’si Mercedes-Benz, yüzde 4,4’ü Peugeot, yüzde 3,7’si Kia, yüzde 2,6’sı Dacia, yüzde 2,6’sı Nissan, yüzde 2,2’si Volvo, yüzde 2,2’si Opel, yüzde 2,0’ı Citroen, yüzde 1,5’i Cupra, yüzde 1,4’ü Chery, yüzde 1,3’ü Ford, yüzde 1,2’si Fiat, yüzde 1,1’i Audi ve yüzde 8,2’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 633 bin 858 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 1 milyon 633 bin 858 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,9 artarak 55 bin 184 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 578 bin 674 adet artış gerçekleşti.









Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,4’ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 adet otomobilin yüzde 40,4’ü benzinli, yüzde 32,1’i hibrit, yüzde 19,1’i elektrikli, yüzde 7,0’ı dizel ve yüzde 1,4’ü LPG’lidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 191 bin 90 adet otomobilin ise yüzde 31,9’u dizel, yüzde 31,0’ı benzinli, yüzde 29,0’ı LPG’li, yüzde 5,2’si hibrit ve yüzde 2,8’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.