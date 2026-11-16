TCMB, COP31 kapsamında İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı Konferansı düzenledi

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka COP31 etkinlikleri kapsamında, 13 Kasım'da Antalya'da "İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı: Makroekonomik ve Finansal Perspektifler" başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirdi.

Merkez bankaları, uluslararası kuruluşlar ve TCMB’nin 2021 yılından bu yana üyesi olduğu ve 2026 yılında yönetim komitesinde yer aldığı Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (NGFS) temsilcilerinin katıldığı konferansın açış konuşmasını TCMB Başkanı Fatih Karahan yaptı.

Daha sonra Hollanda Merkez Bankası ve NGFS Başkanı Olaf Sleijpen bir konuşma gerçekleştirdi.

İklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve iklim değişikliğinin makroekonomik ve finansal etkilerinin ele alındığı konferansın Mavi Bölge’deki ilk panelinde, TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara’nın moderatörlüğünde, NGFS’nin ilk ve kurucu başkanı olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Frank Elderson ve Norveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oystein Borsum, iklim değişikliğinin ekonomi, finansal sistem ve merkez bankası politikaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

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Öğleden sonra Yeşil Bölge’de devam eden program, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman’ın konuşmasıyla başladı. Programın devamında TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara ve banka yetkilileri, önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle birlikte, iklim risklerinin finansal gözetim ve denetim süreçlerine yansımaları ile finansal kuruluşların geçiş planları gibi konularda bilgi ve görüş paylaşımında bulundu.

Konferansın ardından, NGFS ile Türkiye’nin de üyesi olduğu İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu (CFMCA) tarafından ortaklaşa düzenlenen oturumun açış konuşmasını da Gazi İshak Kara gerçekleştirdi. Kara, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği ve eş güdümün önemini vurguladı.

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