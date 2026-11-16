Sanayide akıllı cıvata dönemi

Türkiye’de sanayi şirketleri, küresel rekabetin arttığı bir dönemde katma değerli üretim yatırımlarına ağırlık veriyor. Savunma sanayiinin oluşturduğu ekosistem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların radarına girerken, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler geliştiriliyor. Cıvata sektörü de bu dönüşümün dışında kalmıyor; firmalar sensörlü ve akıllı ürünlerden savunma sanayiine yönelik çözümlere kadar yeni alanlara yöneliyor.

Çetin Civata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, akıllı cıvata için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı görevine de seçilen Mustafa Tecdelioğlu Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

SAVUNMA VE ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN MALİYET AVANTAJI

HAMLE Projesi’ne dahil olduklarını ve sensörlü ürünler geliştirmek üzere destek aldıklarını dile getiren Tecdelioğlu, rüzgâr türbinlerinde maliyet avantajı sağlayacak ve enerji üretimini kesintiye uğratmayacak projelere odaklandıklarını belirtti. Söz konusu ürün, herhangi bir aksaklık veya arızayı önceden yetkililere bildirecek. Uzaktan yönetilebilirlik sayesinde de ağır ve zaman alan tamiratların daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak. Akıllı cıvatanın özellikle savunma sanayiindeki kritik projelere katkı sağlaması bekleniyor.

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Mustafa Tecdelioğlu

YÜKSEK FAİZ YATIRIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Söz konusu teknolojiyle çalışmalarını aktaran Tecdelioğlu, “Bu konuda yerli ve milli firmalarla istişare halindeyiz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Askeri alanda güvenliği üst düzeye çıkaracak teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetleri sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Teknolojik yatırımların yüksek maliyetli olduğunu ve mevcut finansman koşullarının yatırımları zorlaştırdığını belirten Tecdelioğlu, “Faiz ortamı da yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Sadece teknolojik kısmı değil, bu ürünleri üretecek makineleri de geliştirmek gerekiyor” bilgisini verdi. Yüksek faiz ve finansman sorunlarının sanayicinin rekabet gücünü baskıladığını ifade eden Tecdelioğlu, şunları söyledi:

“Çelik gibi temel girdilerin fiyatları yüksek. Buna rağmen biz ürünü çok daha düşük fiyatlarla yurt dışına vermek zorunda kalabiliyoruz. Türkiye’deki maliyetlerle ihracat pazarlarında rekabet etmek giderek zorlaşıyor. Yüzde 40-50’lere varan maliyet farklarıyla mücadele etmek kolay değil” değerlendirmesini yaptı.

ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ KORUMALIYIZ

Sanayicinin ihracatta rekabet gücünü koruyabilmesi için daha öngörülebilir bir üretim ortamına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mustafa Tecdelioğlu, İstanbul’daki üretim deneyimlerinin ardından Malatya’ya yatırım yaptıklarını söyledi. “Sanayi yatırımı yapmak isteyenlerin karşısına çok fazla bürokratik engel çıkıyor. Bu süreç yatırımcıyı ciddi şekilde yoruyor” diyen Tecdelioğlu,şunları kaydetti: “Sanayici artık sorunları yüksek sesle dile getiriyor. Sanayinin ekonomideki payı da tartışılması gereken bir konu. Türkiye’nin üretim gücünü ve sanayisini koruması gerekiyor."

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