SPK'dan olağanüstü tasfiye açıklaması: Hisselerde satış baskısının önüne geçildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklama yaptı.

"Eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildi"

SPK tarafından yapılan açıklamada, basında yer alan bazı haberlerde SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

"Fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunmasının amaçlandı"

Açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların miktarları ve ilgili payların piyasa derinliği ile likidite şartları dikkate alınmaksızın doğrudan borsada satışa konu edilmesinin, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabileceği ifade edildi. SPK tarafından kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fon portföylerinde bulunan payların borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkanı tanınmak suretiyle, piyasa şartlarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılmasının ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Reklam Reklam

Gündem

SPK’dan 65 kişi için suç duyurusu

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfiye sürecinin son durumunu paylaştı: 161 milyar TL ödeme yapıldı

Gündem

'Fon'da 3 kişiye daha tutuklama