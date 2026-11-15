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TÜRKSAT'tan güneş enerjili kesintisiz internet

04:00, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye'de internet erişiminin ulaşmadığı bölgeler için yeni bir teknoloji geliştirildi. TÜRKSAT tarafından yerli ve milli imkanlarla hazırlanan "Güneş Enerjili Uydu Destekli Kamusal Wi-Fi Sistemi", elektrik şebekesi ve karasal haberleşme hatlarının bulunmadığı noktalarda kesintisiz internet hizmeti sunmayı hedefliyor.

TÜRKSAT A.Ş., karasal haberleşme hatlarının ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı bölgelere kesintisiz internet erişimi sağlamak amacıyla "Güneş Enerjili Uydu Destekli Kamusal Wi-Fi Sistemi"ni geliştirdi. Şirket, coğrafi koşullar nedeniyle karasal iletişim hatlarının ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı noktalar için yeni bir hizmeti devreye alıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretecek ve internet bağlantısını TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlayacak. Şebekeden bağımsız (off-grid) çalışacak sistemin, hem kırsal bölgelerde kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlaması hem de endüstriyel saha operasyonlarında ihtiyacı karşılaması hedefleniyor. Uydu haberleşmesi, güneş enerjisi ve geniş alan kablosuz ağ teknolojilerini bir araya getiren sistem, özellikle fiber optik kablolamanın ve baz istasyonu kurmanın zor olduğu bölgelerde iletişim ihtiyacını karşılayacak.

KIRSALDA DİJİTAL HİZMETLERE ERİŞİM İMKÂNI

Yüksek verimli güneş panelleri ve lityum batarya grubuyla donatılan sistem, gündüz güneş enerjisinden elektrik üreterek hem çalışacak hem de bataryalarını şarj edecek. Gece saatlerinde veya güneş ışığının yetersiz olduğu hava koşullarında ise depolanan enerjiyle hizmet vermeyi sürdürecek. VSAT uydu terminali üzerinden sağlanan internet bağlantısı, Sky-WiFi teknolojisiyle geniş bir alana dağıtılacak. Böylece uzak köyler ve kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar ile öğrenciler, e-Devlet, eğitim, sağlık ve bankacılık gibi dijital hizmetlere erişebilecek. Sistemin, askeri sahra görevleri, sınır güvenliği ve enerji aramaları gibi hassas operasyonlarda da kullanılması öngörülüyor.

Wi-Fi 6 teknolojisiyle geniş kapsama alanı

  • Farklı saha ve kapasite ihtiyaçlarına göre anten, modem ve güç seçenekleriyle projeye özel boyutlandırılabilen sistemin kablosuz erişim altyapısında ileri teknoloji donanımlar kullanılıyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin yanı sıra sinyal yönlendirme ve çoklu anten özellikleriyle donatılan Sky-WiFi altyapısı, açık alanlarda ve zorlu saha koşullarında çok sayıda kullanıcının aynı anda bağlantı kurmasına imkan sağlayacak.

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Başlıklar :TÜRKSATekonomiinternet
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TÜRKSAT'tan güneş enerjili kesintisiz internet
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