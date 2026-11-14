COP31'de tarihi rekor: Bakan Bolat açıkladı, 100'e yakın ülkenin lideri Türkiye'de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.
Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, bir yıl aradan sonra tanıtım günlerinde bir araya geldiklerini dile getirerek, programa ilçe derneklerinin de destek verdiğini ifade etti.
Gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinin önemine dikkati çeken Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri bu programlar yapılıyor. Birkaç yıldır Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne taşındı. Buradaki etkinlikler yaklaşık 9 ay boyunca devam ediyor. Her hafta bir kıymetli vilayetimiz ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.
"Savunma sanayinde gerçekten devrim yaptık"
Türkiye'nin 24 yıl boyunca ekonomisinde önemli değişimler olduğunu anlatan Bolat, ülke ekonomisinin o dönemden bu yana 7-8 kat büyük bir ekonomiye kavuştuğunu vurguladı.
Bolat, Anadolu'dan Trakya'ya kadar her yerde altyapı, üstyapı hizmetleri, ulaşım, şehircilik, çevre, enerji ve birçok alanda büyük hizmetler yapıldığını belirterek, görev süresi boyunca 3,5 yılın geride kaldığını ve bu zamanda depremler, dünya ekonomisinde yavaşlama ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşlar yaşandığından bahsetti.
Bolat, Türkiye'nin enerji kaynaklarını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, petrol kuyuları ve gaz sahalarında yapılan çalışmaların önemine değindi.
Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının önemine vurgu yaparak, bu ay da ihracatta rekor kırılmasını beklediklerini ve hizmet ihracatında da ülkenin gelirlerinin arttığını anlattı.
Bakan Bolat, konuşmasının ardından etkinliğe gelen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi. Konya'daki üniversitelerin, ilçe derneklerinin stantlarını ziyaret eden Bolat, esnaflara yaptığı ziyarette yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı.
"(COP31) tarihin en kalabalık, en yüksek katılımcısı olan COP Zirvesi olarak geçiyor"
Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bolat, Türkiye'nin 25 yılda dünya diplomasisi ve uluslararası zirvelerin merkezi haline geldiğini söyledi.
Bolat, 2026'nın bol yağışlı, bol üretim ve ihracatın tarihi rekorlar kırdığı, zirvelerin bol olduğu bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Bolat, üç gün boyunca kendilerinin de COP31 için Antalya'da bulunduklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
Bakan Bolat, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 12. Toplantısı'na da katıldıklarını ifade ederek, iki dost ülkenin arasında 5 önemli anlaşma imzalandığını ve birinin Ticaret Bakanlığı uhdesinde olan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için işbirliği anlaşması olduğunu bildirdi.
Singapur ile gerçekleştirilen Türkiye-Singapur Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü'nün önemine de değinen Bolat, yoğun gündemin ardından Konya İl Tanıtım Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.
Tanıtım günleri 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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