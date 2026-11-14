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COP31'de tarihi rekor: Bakan Bolat açıkladı, 100'e yakın ülkenin lideri Türkiye'de

19:33, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"ne katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, COP31'e 100'e yakın ülkenin liderinin geldiğini ve organizasyona yurt dışından büyük ilgi olduğunu belirterek, "Yurt içinden de çok büyük teveccüh var. Yurt dışından 100 bine yakın katılımcıyla tarihin en kalabalık, en yüksek katılımcısı olan COP Zirvesi oluyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, bir yıl aradan sonra tanıtım günlerinde bir araya geldiklerini dile getirerek, programa ilçe derneklerinin de destek verdiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinin önemine dikkati çeken Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri bu programlar yapılıyor. Birkaç yıldır Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne taşındı. Buradaki etkinlikler yaklaşık 9 ay boyunca devam ediyor. Her hafta bir kıymetli vilayetimiz ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

"Savunma sanayinde gerçekten devrim yaptık"

Türkiye'nin 24 yıl boyunca ekonomisinde önemli değişimler olduğunu anlatan Bolat, ülke ekonomisinin o dönemden bu yana 7-8 kat büyük bir ekonomiye kavuştuğunu vurguladı.

Bolat, Anadolu'dan Trakya'ya kadar her yerde altyapı, üstyapı hizmetleri, ulaşım, şehircilik, çevre, enerji ve birçok alanda büyük hizmetler yapıldığını belirterek, görev süresi boyunca 3,5 yılın geride kaldığını ve bu zamanda depremler, dünya ekonomisinde yavaşlama ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşlar yaşandığından bahsetti.

Türkiye'nin büyüme serüvenini sürdürdüğünü dile getiren Bolat,
"Dış ticarette 36 milyar dolar mal ihracatı ve 14 milyar dolar hizmet ihracatı ile devraldık 413 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 8 kattan fazla ihracatımızı artırdık. Bugün milli gelirimizin yaklaşık yüzde 24-25, dörtte birini ihracat oluşturuyor."
diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin enerji kaynaklarını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, petrol kuyuları ve gaz sahalarında yapılan çalışmaların önemine değindi.

Gelecek yıl hanelerin yaklaşık 3'te 2'sinin kendi ısılarını yerli kaynaklardan kullanacağına dikkati çeken Bolat,
"Birçok sanayi sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi başardık. Savunma sanayinde gerçekten devrim yaptık. Enerjide elektrik üretimimizi 4 kattan fazla artırdık. Biz bu sene neredeyse yılın yarısından fazlasında elektrik üretimimizi yenilenebilir ucuz enerji kaynaklarından üretmeyi başardık."
 açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının önemine vurgu yaparak, bu ay da ihracatta rekor kırılmasını beklediklerini ve hizmet ihracatında da ülkenin gelirlerinin arttığını anlattı.

Türkiye'nin 81 ilinin geliştiğini ve Konya'nın da gelişerek ihracatta önemli bir performans sergilediğini ifade eden Bolat,
"(Konya) Geçen yıl 3,5 milyar dolar mal ihracatıyla bu yıl da inşallah 4 milyar dolar ihracatla bunu başarmış olacak. Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısı artıyor."
 şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından etkinliğe gelen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi. Konya'daki üniversitelerin, ilçe derneklerinin stantlarını ziyaret eden Bolat, esnaflara yaptığı ziyarette yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı.

"(COP31) tarihin en kalabalık, en yüksek katılımcısı olan COP Zirvesi olarak geçiyor"

Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bolat, Türkiye'nin 25 yılda dünya diplomasisi ve uluslararası zirvelerin merkezi haline geldiğini söyledi.

Bolat, 2026'nın bol yağışlı, bol üretim ve ihracatın tarihi rekorlar kırdığı, zirvelerin bol olduğu bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nisan ortasında Antalya Diplomasi Forumu ve tarihin en başarılı ve en görkemli NATO Zirvesi Ankara'da Temmuz başında yapıldı. Ardından Cumhuriyet Bayramımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğini Ankara'da yaptığı Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 42. Bakanlar Toplantısı vardı. Pazartesiden bu yana da 12 gün boyunca tarihin en başarılı ve görkemli COP31 Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılıyor."

Bolat, üç gün boyunca kendilerinin de COP31 için Antalya'da bulunduklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"100'e yakın ülkenin lideri geldi. Yüzlerce bakan, bilim insanı, şirket temsilcisi, sanayici, enerji ve finans sektöründen isimler, çevre gönüllüleri, STK'ler herkes orada. Yurt içinden de çok büyük teveccüh var. Yurt dışından 100 bine yakın katılımcıyla tarihin en kalabalık, en yüksek katılımcısı olan COP Zirvesi oluyor. Görüştüğümüz bütün misafirler tebrik etti ve ortalama katılımın iki katından daha fazla uluslararası katılımcı var. Binlerce paneller, oturum, çalıştay yapılıyor. Daha bir hafta devam edecek. Ziyaretçi sayısının yarım milyonu aşacağını düşünüyorum. Çünkü yurt içinden de büyük ziyaretçi katılımı vardı."

Bakan Bolat, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 12. Toplantısı'na da katıldıklarını ifade ederek, iki dost ülkenin arasında 5 önemli anlaşma imzalandığını ve birinin Ticaret Bakanlığı uhdesinde olan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için işbirliği anlaşması olduğunu bildirdi.

Singapur ile gerçekleştirilen Türkiye-Singapur Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü'nün önemine de değinen Bolat, yoğun gündemin ardından Konya İl Tanıtım Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Tanıtım günleri 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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Başlıklar :COP31Konya İl Tanıtım GünleriTicaret Bakanı Ömer Bolat
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COP31'de tarihi rekor: Bakan Bolat açıkladı, 100'e yakın ülkenin lideri Türkiye'de
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"ne katılarak konuşma yaptı.
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