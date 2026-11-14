Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EDATA, KARCL ve GRTHO pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, 65 gerçek kişi ve 6 tüzel kişiye de 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirdi. Kararlar SPK’nın haftalık bülteninde yer aldı.

65 Kişiye işlem yasağı, 12 siteye erişim engeli süreci

İncelemelerin sonucunda Kurul, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ (EDATA), Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) ve Graintürk Holding AŞ (GRTHO) pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Söz konusu şirketlerin pay piyasalarındaki işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 65 gerçek kişi ve 6 tüzel kişi için 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Öte yandan 36 gerçek kişinin lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Sermaye artırımı ve ihraç başvuruları onaylandı

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 22 milyon 750 bin lira olan mevcut sermayesinin 300 milyon liraya, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ’nin 93 milyon 750 bin lira olan mevcut sermayesinin ise 400 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi. Her iki şirketin sermaye artırımının da iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

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Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ’nin yurt dışında satılmak üzere 300 milyon dolar tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanına ilişkin başvurusu onaylandı. ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin 500 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç etmesine de izin verildi.

2 Yeni şemsiye fonun kuruluşuna izin verildi

SPK, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile Piramit Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.

Tema Bağımsız Denetim AŞ’nin sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınması talebi de olumlu karşılandı.

Yatırım fonlarına ilişkin kararlar

Bültende 2 portföy yönetim şirketinin sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılandı. 1 yatırım fonunun dönüşümüne, 3 yatırım fonu ile 2 gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine izin verildi. 1 portföy yönetim şirketinin esas sözleşmesinin kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini içermeyecek şekilde değiştirilmesi talebi ise onaylandı.

SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 31 Aralık 2026 tarihli seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.