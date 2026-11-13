AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den emekliye mesaj: Cumhurbaşkanımız hak ettikleri maaşa kavuşmaları için talimat verdi

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yasal düzenleme hazırlıklarına değinen Gül, sürecin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Programda yöneltilen "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu cevaplayan Abdulhamit Gül, ilgili bakanlıkların konu üzerinde yoğun bir mesai harcadığını ifade etti. Düzenlemenin vatandaşları memnun edecek şekilde sonuçlanacağını vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

Açıklamalarının devamında sosyal devlet ilkesine ve vatandaşların alım gücünün korunmasına dikkat çeken Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde ekonomi yönetimine net ve güçlü talimatları bulunduğunun altını çizdi.