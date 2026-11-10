Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılının ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yılda aylıklarının ne kadar artacağını merak ederken, en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında emekli zammına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Sendikalar ve bürokrasi çevreleriyle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri aktaran Burhan, en düşük emekli maaşının yeni düzenlemeyle 33 bin ile 35 bin TL arasında olabileceğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 35 BİN TL'Yİ İŞARET ETTİ

En düşük emekli aylığında 33 bin TL'nin alt sınır olacağını belirten Burhan, 35 bin TL seviyesinin de güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etti.

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Burhan, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni düzenlemeyle benim edinmiş olduğum izlenim, en alt sınır 33 bin ve 35 bin arasında emeklinin alacağı maaş. En düşük 33 bin, üstünün de çok kuvvetli bir oranda görüleceğini söyleyebilirim. 35 bin rakamı da sürpriz olmaz."

EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI DETAYI

Emekli aylıklarında yapılacak artışın yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayabileceğini söyleyen Burhan, refah payının da maaşlara eklenecek düzenlemeler arasında yer alabileceğini belirtti.

Yaklaşık yüzde 10'luk enflasyon kaynaklı artışın yanı sıra refah payı verilmesi durumunda en düşük emekli aylığının 33-35 bin TL bandına ulaşabileceğini dile getiren Burhan, bu rakamların kendi kaynaklarından edindiği bilgilere dayandığını vurguladı.