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İstanbul güne yağışla uyandı. Gece başlayan yağış, mesai saatlerinde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araç yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kent genelinde yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı. Oran Anadolu Yakası’nda yüzde 87, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

D-100 kara yolunun Pendik-Kadıköy arasında her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Kozyatağı’ndan başlıyor.

AVRUPA YAKASI’NDA DURUM

D-100'ün Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde çift yönlü yoğunluk var. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Alibeyköy, Hasdal ve Seyrantepe’de araçlar ağır ilerliyor, ters yönde ise trafik akıcı. Büyükdere Caddesi’nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres’te de her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

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TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

Tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözleniyor. İETT’ye bağlı çok sayıda otobüs hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, duraklarda bekleyenlerin sayısı artıyor. M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda ise Üsküdar yönündeki peronlarda yoğunluk dikkat çekiyor.