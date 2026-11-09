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15:09, 09/11/2026, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mesai' uyarısı: Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatlerine sığdırılacak bir meslek değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Kurası Töreni'nde gündeme ve mülki idareye ilişkin hayati uyarılarda bulundu. Yöneticinin zor günde vatandaşın yanında durması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatlerine sığdırılacak bir meslek değildir; kaymakamın mesaisi, gecesi, gündüzü ve hafta sonu olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılarak dereceye giren ve yeni atanan mülki idare amirlerine seslendi. Konuşmasında devlet yönetimi, adalet ve mülki idare amirliğinin sorumluluklarına dikkat çeken Erdoğan, yeni görev yerlerine gidecek kaymakamlara kritik talimatlar verdi.

"DEVLETİN KUDRETİ ADALETLE İTİBAR KAZANIR"

Devlet otoritesinin ve gücünün ancak adalet ve hukuk kuralları içinde anlam kazandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirlerine tarafsızlık ve adalet çağrısında bulundu. Erdoğan, "Devletin kudreti adaletle itibar kazanır, otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Yönetici haksızlığa müsaade etmemeli, mülk ve idare en önemli iki kavramımızdır. Egemenlik milleti korursa anlamlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"KAYMAKAMIN GECESİ GÜNDÜZÜ HAFTA SONU OLMAZ"

Mülki idare amirliğinin standart bir memuriyet gibi değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, sahadaki mesai anlayışının sınırlandırılamayacağını belirtti. Yöneticinin zor zamanlarda halkın ilk başvuru noktası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalı. Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi, gündüzü, tatili, hafta sonu hiç olmaz. Kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette ibra olacaktır."

Görev yapacakları ilçelerde halkın sorunlarına doğrudan temas etmeleri gerektiğine işaret eden Erdoğan, kaymakamlara vatandaşa yaklaşım konusunda yol haritası çizdi. Erdoğan, "Görev yerinize giderken insanların hayatlarına dahil olacağınızı aklınızda tutun. Devlet kapısı ihtiyaç kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin" diyerek mülki idare amirlerini göreve uğurladı.

Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanAnkaraKaymakamlar Kurası Töreni
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